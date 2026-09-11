¡Alerta nacional! Honduras supera las 100 horas al año sin energía eléctrica, según ASJ

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras registra más de 100 horas al año sin energía eléctrica, una situación que, de acuerdo con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), afecta la competitividad y podría desalentar la llegada de nuevas inversiones al país. Obed García, economista de ASJ, alertó sobre el impacto que tienen los constantes cortes de energía en las condiciones que ofrece Honduras para atraer capital extranjero, debido a que los inversionistas pueden optar por países con un suministro eléctrico más estable. “Cuando los inversionistas internacionales ven que en Honduras hay más de 100 horas al año en las que no hay energía eléctrica, básicamente van a preferir otros países que registran menos horas”, afirmó García.

Asimismo, el economista consideró necesario que la reforma al subsector eléctrico impulse con mayor fuerza la inversión en generación y transmisión, debido a que la ejecución de recursos destinados a estas áreas permanece por debajo de lo programado. Según el último informe de la ASJ citado por García, la inversión ejecutada en generación y transmisión se encontraba por debajo del 20%, lo que evidencia una brecha importante en el desarrollo de la infraestructura energética.

Advertencia

Edgar Aguilar, especialista en temas energéticos de la ASJ, advirtió recientemente que Honduras atraviesa una crisis energética marcada por racionamientos, principalmente durante las horas de mayor demanda. Aguilar explicó que actualmente no existe suficiente capacidad para cubrir la demanda en algunos sectores, por lo que los apagones afectan con mayor intensidad a determinadas zonas del país. De acuerdo con el especialista, esta situación se presenta especialmente en el norte del país, donde algunas plantas que abastecen de energía no están operando, lo que incrementa las dificultades para garantizar el suministro.