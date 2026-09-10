¿Qué departamentos nunca han ganado un Miss Honduras Universo? Descúbralos aquí

Tegucigalpa, Honduras.- A lo largo de 25 años de lo que va del siglo XXI hermosas jóvenes catrachas se han convertido en Miss Honduras Universo, llenando de orgullo a sus familias, a sus compatriotas, así como a los departamentos y ciudades que representaron en el certamen de belleza.

Deslumbrantes mujeres se llevaron la corona representando a Cortés, Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y otras zonas más.

No obstante, hasta la fecha aún hay departamentos de donde nunca ha salido una ganadora que represente al país en el prestigioso Miss Universo.