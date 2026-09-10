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¿Qué departamentos nunca han ganado un Miss Honduras Universo? Descúbralos aquí

Bellas catrachas de diferentes lugares han ganado el Miss Honduras Universo en el nuevo milenio, pero aún hay varios departamentos sin llevarse la corona

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 14:30
¿Qué departamentos nunca han ganado un Miss Honduras Universo? Descúbralos aquí

El certamen del Miss Honduras Universo ha ido variando con los años. En ocasiones, un departamento tiene una sola representante, pero en otros casos existen concursantes por ciudad del mismo departamento.

 Foto: ilustración elaborada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- A lo largo de 25 años de lo que va del siglo XXI hermosas jóvenes catrachas se han convertido en Miss Honduras Universo, llenando de orgullo a sus familias, a sus compatriotas, así como a los departamentos y ciudades que representaron en el certamen de belleza.

Deslumbrantes mujeres se llevaron la corona representando a Cortés, Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y otras zonas más.

No obstante, hasta la fecha aún hay departamentos de donde nunca ha salido una ganadora que represente al país en el prestigioso Miss Universo.

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De los 18 departamentos del país, seis siguen sin tener una representante ante el Miss Universo en lo que va del nuevo milenio, ¿cuáles son? EL HERALDO te presenta un mapa de estas regiones que siguen a la espera de alzar la corona.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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