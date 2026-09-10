¡Gracias por cada ayuda! EL HERALDO lleva alegría a niños del Corredor Seco

Tegucigalpa, Honduras.-Los niños del Corredor Seco recibieron hoy, en el Día del Niño, con sonrisas y agradecimiento los dulces y algunos juguetes que les llevó Diario EL HERALDO.
En la jornada de entrega de alimentos a las familias afectadas por la sequía, el equipo de periodistas de este medio de comunicación también les llevó una bolsa de dulces a los infantes.
La pequeña Génesis Osorto iba junto a su madre y su hermanito caminando por San José, Choluteca, hacia la escuela, quien al recibir el regalito del Día del Niño, dijo: "Muchas gracias, EL HERALDO".
En la casa de Suani Flores, en Lajas Tendidas, Reitoca, Francisco Morazán, había cuatro pequeños, una recién nacida y otros pequeños, dos eran hijos de ella y dos sus hermanitos.
Todos agradecieron la solidaridad de este medio de comunicación en este día de celebración.
Algunos que todavía no van a la escuela y que sus padres no tienen para darles un regalito, se emocionaron al recibir los dulces.
EL HERALDO recorrió zonas como La Venta, Alubarén y Reitoca, en Francisco Morazán; también se llegó a San José, Choluteca.