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¡Gracias por cada ayuda! EL HERALDO lleva alegría a niños del Corredor Seco

Gracias a los donativos de nuestros lectores, hoy EL HERALDO llegó a las casas del Corredor Seco a entregar un pequeño momento de alegría a los niños

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 14:25
¡Gracias por cada ayuda! EL HERALDO lleva alegría a niños del Corredor Seco

Una bolsa llena de dulces y golosinas alegró el corazón de estos pequeñines, que también merecen celebrar el Día del Niño.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Los niños del Corredor Seco recibieron hoy, en el Día del Niño, con sonrisas y agradecimiento los dulces y algunos juguetes que les llevó Diario EL HERALDO.

En la jornada de entrega de alimentos a las familias afectadas por la sequía, el equipo de periodistas de este medio de comunicación también les llevó una bolsa de dulces a los infantes.

La pequeña Génesis Osorto iba junto a su madre y su hermanito caminando por San José, Choluteca, hacia la escuela, quien al recibir el regalito del Día del Niño, dijo: "Muchas gracias, EL HERALDO".

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En la casa de Suani Flores, en Lajas Tendidas, Reitoca, Francisco Morazán, había cuatro pequeños, una recién nacida y otros pequeños, dos eran hijos de ella y dos sus hermanitos.

En cada calle que un pequeño estaba, el equipo de EL HERALDO llegaba a darle una pequeña bolsa con dulces que alegró el corazón de estos pequeñines.

En cada calle que un pequeño estaba, el equipo de EL HERALDO llegaba a darle una pequeña bolsa con dulces que alegró el corazón de estos pequeñines.

 (Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO)

Todos agradecieron la solidaridad de este medio de comunicación en este día de celebración.

En su día especial, pese a la gran crisis que están viviendo en el Corredor Seco, estos pequeños son agradecidos con los donativos de nuestros lectores.

En su día especial, pese a la gran crisis que están viviendo en el Corredor Seco, estos pequeños son agradecidos con los donativos de nuestros lectores.

 (Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO)

Algunos que todavía no van a la escuela y que sus padres no tienen para darles un regalito, se emocionaron al recibir los dulces.

EL HERALDO recorrió zonas como La Venta, Alubarén y Reitoca, en Francisco Morazán; también se llegó a San José, Choluteca.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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