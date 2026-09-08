Gracias a sus donaciones, EL HERALDO lleva ayuda al Corredor Seco golpeado por la sequía

Así fue la primera entrega de ayuda a las personas más golpeadas por la sequía en el Corredor Seco de Honduras. Gracias a las donaciones de decenas de personas, EL HERALDO brindó ayuda a quienes más lo necesitan.
Durante dos semanas, el equipo de EL HERALDO recibió los aportes de personas solidarias, lo que permitió organizar una primera jornada de entrega de alimentos.
La ayuda benefició a 183 personas de 39 familias, priorizando los hogares con mayores necesidades ante los efectos de la sequía.
Aunque se seleccionaron los casos más urgentes, la realidad es que el impacto de la falta de lluvias afecta de manera generalizada a las comunidades visitadas.
Parte de los alimentos fue adquirida gracias a las donaciones económicas recibidas durante la campaña solidaria impulsada por EL HERALDO.
La ayuda también creció gracias al apoyo de la bodega Los Tres Hermanos, ubicada en Perisur, Tegucigalpa, cuyos propietarios donaron harina de maíz y sopas instantáneas.
Estos productos permitieron completar más bolsas de alimentos para llevar apoyo a las familias que enfrentan los efectos de la sequía.
Las primeras entregas se realizaron en Sabanagrande y Nueva Armenia, en el departamento de Francisco Morazán.
Posteriormente, la mano solidaria llegó hasta Texiguat y Liure, en El Paraíso, comunidades donde la falta de agua y la pérdida de cultivos han complicado la vida de cientos de familias.
Periodistas y otros colaboradores de Diario EL HERALDO participaron en el proceso de empacar, cargar y trasladar los alimentos hasta las comunidades más remotas.
Gracias a las personas que realizaron sus donaciones, la ayuda pudo llegar hasta lugares donde las cosechas se perdieron y la escasez de agua continúa golpeando a las familias.
Los adultos mayores se encuentran entre los más afectados, ya que muchos dependen del apoyo de sus hijos y familiares para poder conseguir alimentos.
Los niños también enfrentan las consecuencias de la falta de comida y, en muchos hogares, las familias sobreviven con lo poco que pueden comprar, principalmente frijoles, maíz y sal.
EL HERALDO llevó las bolsas de alimentos directamente hasta viviendas donde los fogones permanecían apagados por la falta de comida.
La ayuda también fue entregada en parcelas y caminos de las comunidades, donde campesinos continúan preparando la tierra con la esperanza de que la lluvia permita recuperar parte de sus cultivos.
Además de los alimentos, las familias recibieron ropa donada por corazones solidarios, una muestra de que cada aporte permitió extender la ayuda hasta algunos de los lugares más afectados por la sequía que golpea el Corredor Seco de Honduras.