Inseguridad alimentaria podría afectar a 1.9 millones de hondureños, advierte la ONU

Tegucigalpa, Honduras- La directora regional del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA o WFP, en inglés), Lena Savelli, quien se desplazó este miércoles al sur de Honduras para conocer los efectos de la sequía a causa del fenómeno de El Niño, advirtió que la inseguridad alimentaria podría afectar a 1,9 millones de hondureños. "Hablamos de inseguridad alimentaria aguda antes de la llegada de la sequía de El Niño (y) estimamos que 1,4 millones de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria" en Honduras, "ahora con el impacto de este fenómeno puede llegar hasta 1,9 millones de personas", indicó Savelli -en una entrevista con EFE- en Tegucigalpa.

Situación preocupante en Centroamérica

La directora para América Latina y el Caribe del PMA agregó que "la buena noticia es que hay una declaración de alerta roja (emergencia) en este país", lo que significa que pueden lanzar las operaciones de preparación y respuesta para las familias afectadas por la sequía. "Como Programa Mundial de Alimentos ya estamos apoyando a 191.000 personas en Honduras, con asistencia alimentaria y transferencias monetarias para proteger su seguridad alimentaria y sus medios de vida durante este momento tan difícil", subrayó.

Savelli dijo que la situación en Centroamérica es preocupante y que el pasado domingo llegó a Honduras para conversar con el presidente, Nasry Asfura, y otras autoridades y socios, porque les "preocupa realmente" el impacto de El Niño en el país. La funcionaria advirtió, además, que El Niño es "un fenómeno global que puede impactar a 49 millones de personas adicionales que van a sufrir la inseguridad alimentaria". En el Caso de Latinoamérica y El Caribe, "16 millones de personas más van a sentir inseguridad alimentaria aguda como consecuencia del fenómeno de El Niño", afirmó la directora regional del PMA.

Respuestas a largo plazo

Savelli añadió que El Niño también está afectando a países de América del Sur como Bolivia, Ecuador y Perú, mientras que en Honduras están en alerta roja 103 municipios, de los 298 que tiene la nación centroamericana. La alta funcionaria de la ONU conocerá hoy en el sur de Honduras la situación que viven al menos tres comunidades de los departamentos de Choluteca, fronterizo con Nicaragua, y Valle, que limita con El Salvador. En esa región las pocas siembras de primera se perdieron y, de no llover en septiembre, sus habitantes creen que no habrá siembra de postrera, lo que agudizaría la crisis. La directora indicó que, con las autoridades hondureñas, ha conversado sobre la importancia de pensar en una respuesta más a largo plazo, al ejecutar acciones como invertir en la resiliencia de los pequeños productores de las comunidades rurales, el fortalecimiento de sistemas alimentarios sostenibles y la expansión de programas sociales como la alimentación escolar.