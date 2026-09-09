Lágrimas de alegría y sonrisas en la entrega de ayuda en el Corredor Seco

En el rostro de doña Evangelista Mejía se dibujó una sonrisa cuando vio llegar al equipo de Diario EL HERALDO, el carro iba cargado con raciones de alimento que donaron decenas de lectores solidarios con los más necesitados. “Gracias a Dios porque les ha ablandado el corazón, todo es Dios y por eso dicen que nadie se muere de hambre, porque si uno está esperando para otro día, más ligero Dios le pone las cosas a uno”, expresó.