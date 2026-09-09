"La ayuda también los abarcó": mascotas reciben alimento en el Corredor Seco

La solidaridad de los lectores de Diario EL HERALDO llegó hasta las comunidades más afectadas por la sequía en el Corredor Seco, donde varias familias recibieron ayuda, una ayuda que también abarcó a los "peluditos", las mascotas que acompañan a las familias en medio de la actual sequía.
En Coray, Valle, las familias recibieron raciones de alimentos como parte de la ayuda enviada por los lectores de EL HERALDO.
Habitantes de Nacaome, Valle, también fueron beneficiados con alimentos ante la difícil situación provocada por la prolongada sequía. Las miradas -entre tímidas y alegres- de los perritos llenan de satisfacción.
La ayuda llegó a comunidades de San Miguelito, Francisco Morazán, donde la falta de lluvias ha golpeado la disponibilidad de alimentos, que consecuentemente afecta a las familias y con ello también a sus mascotas.
En la jornada solidaria ni los perros ni los gatos quedaron fuera, en cada casa que se visitó se dejó raciones de alimento para perros y gatos.
Se logró captar como algunos saltaban de alegría al ver las bolsas transparentes con la comida enviada por personas amantes de las mascotas.
Aunque el alimento proporcionado resulta insuficiente, calmó el hambre por unos días a los animalitos del Corredor Seco.
Los más pequeños de la casa eran los más emocionados al ver que sus gatitos y perritos también tendrían algo que comer estos días.
Los chiquitines se emocionaban al recibir de manos del equipo de El Heraldo el alimento que sustentaría a sus mascotas, gracias a la donación de corazones bondadosos.
Con mucha alegría los pequeños recibieron las raciones de comida para perros y gatos para llevarla a sus casas.
En sectores de Alubarén, Francisco Morazán, los pobladores agradecieron el apoyo recibido durante la emergencia, provocada por la sequía, que no dejó de lado a sus animalitos.
Lejos de vivir "como perros y gatos", estos animalitos enfrentan la misma situación, resultan afectados por la falta de alimentos.
Los efectos de la sequía también golpean a los animales de compañía, que enfrentan dificultades para encontrar alimento suficiente. Perros y gatos de las comunidades beneficiadas también recibieron raciones de alimento gracias a las donaciones de los lectores de EL HERALDO.
Muchos de los perros encontrados durante el recorrido evidenciaban extrema delgadez debido a la falta de alimento provocada por la sequía, lo que movió al equipo y los lectores de El Heraldo a pensar también en ellos.