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Alcaldía pide racionar el agua ante niveles críticos en las represas de la capital

Ante la falta de lluvias y el bajo nivel de los embalses, la Alcaldía avanza con la rehabilitación de pozos para reforzar el abastecimiento

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 10:51
Alcaldía pide racionar el agua ante niveles críticos en las represas de la capital

"Le pedimos a los capitalinos que hagan un uso racional de agua”, manifestó Juan Diego Zelaya, alcalde de la capital.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, exhortó este jueves 10 de septiembre a los capitalinos a hacer un uso racional del agua ante los niveles críticos que registran las represas que abastecen a la capital, en medio de una prolongada falta de lluvias que ha agravado la crisis hídrica.

“Los niveles de las represas se encuentran en el umbral crítico. Le pedimos a los capitalinos que hagan un uso racional de agua”, manifestó el edil capitalino.

De acuerdo con la información divulgada este jueves, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) reportó que la represa Los Laureles se encuentra en el 27.58% de su capacidad, mientras que La Concepción registra un 25.78%.

La capacidad de las represas Los Laureles y La Concepción descendieron a niveles críticos.

La capacidad de las represas Los Laureles y La Concepción descendieron a niveles críticos.

 (Foto: Cortesía redes sociales)

“Tenemos una situación muy complicada por la falta de lluvias. Tenemos una crisis hídrica sin precedentes”, expresó el alcalde del Distrito Central.

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Como parte de las medidas para enfrentar la emergencia, la Alcaldía continúa con la rehabilitación y habilitación de pozos que permanecían fuera de funcionamiento y que ahora representan nuevas alternativas para reforzar el suministro de agua en la capital.

“Tenemos 15 pozos, unos que están habilitados y otros que están próximos a ser puestos en funcionamiento. Teníamos 41 pozos en desuso”, detalló Zelaya.

Según explicó, la recuperación de estas fuentes de abastecimiento requiere una importante inversión, ya que los trabajos de habilitación varían de acuerdo con las condiciones y necesidades de cada pozo.

“La habilitación de cada pozo cuesta entre 600,000 y un millón y medio de lempiras”, indicó.

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Finalmente, el alcalde destacó que la rehabilitación de los pozos se realiza de manera progresiva con el propósito de incorporar nuevas fuentes de agua y reducir el impacto de la actual crisis sobre los habitantes del Distrito Central.

“Tenemos que seguir apretando la faja y administrando la crisis", resumió Zelaya, quien insistió en que, aunque se registren lluvias, será necesario almacenar y racionar el recurso debido a la incertidumbre sobre las condiciones climáticas de 2027.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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