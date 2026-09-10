Alcaldía pide racionar el agua ante niveles críticos en las represas de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, exhortó este jueves 10 de septiembre a los capitalinos a hacer un uso racional del agua ante los niveles críticos que registran las represas que abastecen a la capital, en medio de una prolongada falta de lluvias que ha agravado la crisis hídrica. “Los niveles de las represas se encuentran en el umbral crítico. Le pedimos a los capitalinos que hagan un uso racional de agua”, manifestó el edil capitalino. De acuerdo con la información divulgada este jueves, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) reportó que la represa Los Laureles se encuentra en el 27.58% de su capacidad, mientras que La Concepción registra un 25.78%.

“Tenemos una situación muy complicada por la falta de lluvias. Tenemos una crisis hídrica sin precedentes”, expresó el alcalde del Distrito Central.

Como parte de las medidas para enfrentar la emergencia, la Alcaldía continúa con la rehabilitación y habilitación de pozos que permanecían fuera de funcionamiento y que ahora representan nuevas alternativas para reforzar el suministro de agua en la capital. “Tenemos 15 pozos, unos que están habilitados y otros que están próximos a ser puestos en funcionamiento. Teníamos 41 pozos en desuso”, detalló Zelaya. Según explicó, la recuperación de estas fuentes de abastecimiento requiere una importante inversión, ya que los trabajos de habilitación varían de acuerdo con las condiciones y necesidades de cada pozo. “La habilitación de cada pozo cuesta entre 600,000 y un millón y medio de lempiras”, indicó.