Voraz incendio consume antiguo edificio en el casco histórico de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un voraz incendio consume un edificio en el casco histórico de Tegucigalpa y amenaza con extenderse a otras propiedades del sector.
El edificio está ubicado exactamente en el barrio El Oviedo, muy cerca del barrio La Hoya de Tegucigalpa y del punto de taxis de La Kennedy.
Preliminarmente se informó que se trata de un edificio abandonado y que, al interior, no se encontraban personas.
Personas que habitan en los alrededores del edificio fueron evacuadas como medida de prevención ante el avance de las llamas.
El edificio afectado tenía techo de teja y madera, estructura que rápidamente cedió y cayó debido a la intensidad del incendio.
El Cuerpo de Bomberos atendió rápidamente el llamado y varias cuadrillas se encuentran trabajando para controlar y sofocar el incendio.
Las fuertes llamas se registran en el interior del edificio. Algunos bomberos ingresaron a la estructura, mientras otros permanecen en el exterior realizando labores para controlar el fuego.
En el interior del edificio se escucharon explosiones, que preliminarmente estarían relacionadas con el tendido eléctrico.
Ante la emergencia, se solicitó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) suspender el servicio en el sector para facilitar las labores de los equipos de emergencia y evitar mayores riesgos.