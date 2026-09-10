Voraz incendio consume antiguo edificio en el casco histórico de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un voraz incendio consume un edificio en el casco histórico de Tegucigalpa y amenaza con extenderse a otras propiedades del sector.

El edificio está ubicado exactamente en el barrio El Oviedo, muy cerca del barrio La Hoya de Tegucigalpa y del punto de taxis de La Kennedy.

Preliminarmente se informó que se trata de un edificio abandonado y que, al interior, no se encontraban personas.

Personas que habitan en los alrededores del edificio fueron evacuadas como medida de prevención ante el avance de las llamas.