Matan a una pareja en Sulaco y le dejan una manta con la leyenda "El Cártel del Diablo"

Sulaco, Yoro.- Este miércoles -9 de septiembre- una pareja fue asesinada a disparos en el municipio de Sulaco (Yoro), a la cual le dejaron una manta con la leyenda "El Cártel del Diablo". El hecho fue reportado en horas de la tarde en la comunidad de El Carrizal. La pareja fue acribillada y posteriormente le dejaron una frazada blanca aludiendo a la estructura criminal que atemoriza al departamento de Yoro. Preliminarmente, ha trascendido que una de las víctimas fue identificada como Cecilia Flores, de acuerdo a medios locales.

No obstante, se está a la espera de que las autoridades investigativas confirmen las identidades de los fallecidos y que proporcionen más información sobre el doble crimen. En lo que va de 2026 el denominado Cártel del Diablo ha ganado fuerza en sus operaciones delictivas, dedicándose al narcotráfico, asesinatos, extorsión y secuestros. El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó que este grupo delictivo tiene nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un de los grupos narcotraficantes más poderosos de México. "Muchos hondureños estaban trabajando en estructuras como el Cártel Jalisco Nueva Generación, ellos retornaron tras el operativo que se dio contra "El Mencho" (quien murió el 22 de febrero de 2026), lo que generó una reestructura dentro de ese mismo Cártel en México", indicó el ministro.