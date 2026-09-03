A Támara envían al hermano del líder del "Cártel del Diablo"

Ferrera Rodas deberá permanecer bajo la medida cautelar de detención judicial en la Penitenciaría Nacional de Támara, mientras continúan las diligencias correspondientes y se desarrolla el proceso en los tribunales.

Tegucigalpa, Honduras.- La justicia hondureña dictó detención judicial contra Patricio Ferrera Rodas , señalado como supuesto integrante del denominado “Cartel del Diablo” y presunto responsable del delito de tráfico de drogas.

De acuerdo con la información proporcionada, el imputado, quien también es hermano de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas "El Diablo", es investigado por su presunta vinculación con el denominado “Cartel del Diablo” y por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

La próxima audiencia fue programada para el 9 de septiembre, fecha en la que las partes involucradas continuarán con las diligencias establecidas dentro del proceso judicial.

Durante esa audiencia se dará seguimiento al caso y se determinarán las medidas y actuaciones que correspondan conforme al avance de las investigaciones y los elementos presentados ante las autoridades judiciales.

Será durante el desarrollo del proceso judicial que se determinará la situación jurídica del imputado y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de las acusaciones presentadas en su contra.