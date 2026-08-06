Detienen a presunto integrante del "Cartel del Diablo" por caso de secuestro en Yoro

La Trinidad, Yoro.- La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un supuesto integrante de la estructura criminal conocida como “Cartel del Diablo”, señalado por su presunta participación en un caso de secuestro agravado ocurrido en el departamento de Yoro.

El detenido fue identificado como Johel Salomón García, alias “Peludo”, de 31 años, quien fue ubicado y capturado mediante labores de inteligencia e investigación en la aldea La Trinidad.

Según el informe policial, el sospechoso habría participado en el secuestro de una persona que salió de su vivienda en el barrio El Santiago, Yoro, con rumbo al municipio de Sulaco para realizar diligencias relacionadas con su negocio.