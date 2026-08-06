Detienen a presunto integrante del "Cartel del Diablo" por caso de secuestro en Yoro

La Trinidad, Yoro.- La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un supuesto integrante de la estructura criminal conocida como “Cartel del Diablo”, señalado por su presunta participación en un caso de secuestro agravado ocurrido en el departamento de Yoro.
El detenido fue identificado como Johel Salomón García, alias “Peludo”, de 31 años, quien fue ubicado y capturado mediante labores de inteligencia e investigación en la aldea La Trinidad.
Según el informe policial, el sospechoso habría participado en el secuestro de una persona que salió de su vivienda en el barrio El Santiago, Yoro, con rumbo al municipio de Sulaco para realizar diligencias relacionadas con su negocio.
Las autoridades detallaron que, tras la privación de libertad de la víctima, familiares recibieron llamadas y mensajes vía WhatsApp en los que los secuestradores exigían el pago de tres millones de lempiras a cambio de su liberación.
De acuerdo con la investigación de la DPI, alias “Peludo” habría tenido participación en el traslado de la víctima hacia el lugar donde permaneció retenida.
Durante el operativo, los agentes decomisaron dos teléfonos celulares y un vehículo Toyota Land Cruiser color blanco, objetos que serán analizados como parte de las pruebas del proceso investigativo.
Con la captura de García, las autoridades informaron que ya suman más de una decena de personas detenidas que estarían vinculadas al denominado “Cártel del Diablo”.