Alajuelense vs Marathón EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO - ONLINE

El equipo de Silvio Rudman dejó escapar mucho terreno al no poder ganar en la ida, donde fueron locales ante los 'manudos' y terminar empatando 2-2 en la cancha del estadio Morazán.

Alajuela, Costa Rica. - El Alajuelense y Marathón está igualando 0-0 por la vuelta de cuartos de final de la Copa Centroamericana . En la ida terminaron 2-2.

Ese boleto a semifinales y que también los clasifica a la fase de grupos de la Copa de Campeones 2027, se ve complicado para los 'esmeraldas' ya que Alajuelense de local es fuerte y es el tricampeón de la Copa Centroamericana.

Aunque en el fútbol nada está escrito. Lo que sí es seguro es que serán 90 minutos muy apretados y por qué no tiempos extras y penales en esta llave. Eso solo se puede dar si repiten el marcador de San Pedro Sula. Si hay empate por menos goles, avanzan los ticos, si es mayor al 2-2 el que sonreirá son los 'verdolagas'.