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Alajuelense vs Marathón EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO - ONLINE

El Marathón y Alajuelense igualaron en la ida 2-2 en el estadio Morazán y ahora buscan clasificarse a semifinales de la Copa Centroamericana

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 16:28
Alajuelense vs Marathón EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO - ONLINE

Brian Farioli es uno de los titulares del Marathón para este juego de Marathón.

 Foto: Marathón

Alajuela, Costa Rica.- El Alajuelense y Marathón está igualando 0-0 por la vuelta de cuartos de final de la Copa Centroamericana. En la ida terminaron 2-2.

COMENZÓ EL PARTIDO

Alineaciones:

ALAJUELENSE: 1. Washington Ortega, 3. Giancarlo González, 5. Celso Borges, 10. Juan Añor, 14. Roan Wilson, 18. Ronaldo Cisneros, 21. Yeison Molina, 22. Ronald Matarrita, 28. Yerian Sosa, 33. Jeison Lucumí, 99. Kenyel Michel. DT: Bryan Ruiz

MARATHÓN: 1. Jonathan Rougier, 16. Natanael Martínez, 2. Henry Figueroa, 4. Javier Rivera, 14. Javier Arriaga, 8. Tomás Sorto, 22. Carlos Argueta, 9. Brian Farioli, 10. Damin Ramírez, 72. Yairo Moreno y 11. Nicolás Messiniti. DT: Silvio Rudman

El equipo de Silvio Rudman dejó escapar mucho terreno al no poder ganar en la ida, donde fueron locales ante los 'manudos' y terminar empatando 2-2 en la cancha del estadio Morazán.

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Ese boleto a semifinales y que también los clasifica a la fase de grupos de la Copa de Campeones 2027, se ve complicado para los 'esmeraldas' ya que Alajuelense de local es fuerte y es el tricampeón de la Copa Centroamericana.

Aunque en el fútbol nada está escrito. Lo que sí es seguro es que serán 90 minutos muy apretados y por qué no tiempos extras y penales en esta llave. Eso solo se puede dar si repiten el marcador de San Pedro Sula. Si hay empate por menos goles, avanzan los ticos, si es mayor al 2-2 el que sonreirá son los 'verdolagas'.

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Hay que mencionar que este Alajuelense llega un poco golepeado al despedir al técnico español Ismael Rescalvo por malos resultados, el último fue el pasado fin de semana de 3-1 ante Cartaginés, mismo que dio la sorpresa de eliminar a Saprissa de este torneo de Concacaf.

El nuevo técnico del Alajuelense es Bryan Ruiz, quien será interino solo para este juego ante Marathón por Copa Centroamerica y luego ane Inter San Carlos.

Hora y canal dónde ver partido de Alajuelense EN VIVO

Hora: 6:30 PM
Canal: ESPN

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Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

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