Rudman respeta y advierte a Alajuelense: "Tenemos que hacer un juego inteligente"

El monstruo verde llega a territorio costarricense con la ilusión intacta de dar el batacazo y eliminar al tricampeón de la competencia. Marathón cedió un empate 2-2 en el partido de ida disputado en el estadio Morazán, por lo que está obligado a ganar para avanzar a las semifinales y quedarse con uno de los boletos de semifinales.

Alajuela, Costa Rica .- El entrenador de Marathón, Silvio Rudman , compareció en conferencia de prensa previo al trascendental duelo de este jueves ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 .

Rudman habló sobre las claves que deberá tener su equipo para afrontar una serie tan exigente y dejó claro que el cuadro sampedrano no cambiará su identidad.

El técnico verdolaga también se refirió al momento que atraviesa Alajuelense, que llega al decisivo compromiso con un cambio en su banquillo. El conjunto costarricense decidió apostar por Bryan Ruiz como nuevo entrenador, luego de la salida de su anterior técnico, situación que genera un escenario diferente para el encuentro de vuelta.

CONFERENCIA DE SILVIO RUDMAN

¿Cómo sacaron un análisis previo de este Alajuelense que cambió de técnico? ¿Podría ser un arma de doble filo el hecho de que estrenen estrategfa?

El análisis realmente es lo que significa Alajuelense como equipo, que es el tricampeón de la competencia. Nosotros lo respetamos mucho. Realmente tiene jugadores de buena valía, de mucha jerarquía, pero acá, más allá de Alajuelense, lo importante es lo que realmente va a proponer mañana Marathón, sabiendo que nosotros somos un equipo en crecimiento, sabiendo que siempre le inculcamos al equipo un orden, mucha dinámica, mucha intensidad, siempre pensar en el arco contrario. Será un partido importantísimo para nosotros y realmente venimos a competir.

¿Cómo afrontar la serie ante un tricampeón de la Copa Centroamericana que ahora acaba de cambiar de técnico?

Nosotros realmente respetamos al rival. Ellos tienen un sistema de juego, vimos cuatro o cinco videos de ellos en la Centroamericana. Es un equipo que juega bien al fútbol, que siempre trata de tener posesión del balón, pero nosotros lo que tenemos que pensar es en lo que vamos a hacer dentro de la cancha. Realmente, la idea que nosotros tenemos es plasmar un buen fútbol, pensar siempre en el arco contrario, siempre teniendo un orden, pero sabiendo que Marathón lo que mejor hace es competir y mañana no va a ser la excepción.

Marathón en la ida planteó un buen partido y creo que se le escapó. Alajuelense tiene un comportamiento diferente en Copa al de la Liga. ¿Le cambia a usted algo en lo táctico con Bryan Ruiz como técnico del Alajuelense?

Yo creo que va a ser similar. Alajuelense tiene un sistema de juego que utiliza desde hace muchísimo tiempo, con jugadores de buen pie y de jerarquía. Hacen realmente un fútbol dinámico, pero yo creo que no va a variar en nada. Lo que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié es en lo que vamos a hacer dentro de la cancha, como bien lo decís vos. Como lo hicimos en el Morazán durante gran parte del partido, se nos escapó el empate faltando cinco minutos, pero bueno, esto es parte del fútbol. Nosotros realmente vamos en el camino correcto, en cuanto a la agresividad, la tenencia, juntar pases y tener volumen de juego, y mañana lo vamos a plasmar dentro de la cancha contra un rival importante, porque sabemos que es el tricampeón de la competencia. Pero Marathón lo vuelve a reiterar: lo que le gusta es competir y mañana lo va a hacer al máximo.

¿Ya tiene estructurado el once titular? El técnico Javier López, del Motagua, decía que al Alajuelense se le hace daño quitándole el balón. ¿Qué opina de eso?

Es importante lo que el técnico español dijo. Realmente, claro, en cualquier escenario, cuando vos le sacás la pelota al rival, es importante para el equipo mismo, porque tenés volumen de juego, de repente juntás pases y tenés más tenencia. Yo lo que pienso es que nosotros tenemos que hacer un juego inteligente, un juego ordenado, en el cual siempre seamos un equipo agresivo, dinámico, de ir a buscar siempre la portería contraria, que es lo que hace Marathón, y hacer un juego inteligente para cumplir el objetivo que todos tenemos.

Respecto al once titular lo tengo, pero vamos a esperar hasta mañana.