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Más de 30 empresas hondureñas buscan negocios en Nueva Orleans

Las reuniones iniciaron este miércoles 16 de septiembre y se extenderán hasta mañana jueves 18, y donde participa el titular de la SDE, Edy Ordóñez

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 13:31
Más de 30 empresas hondureñas buscan negocios en Nueva Orleans

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Edy Ordóñez, encabeza la misión que se reúne con empresarios e inversionistas de Louisiana, New Orleans.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 30 empresas e instituciones hondureñas participan en una misión comercial en Nueva Orleans, Louisiana, donde sostienen reuniones con empresarios, compradores, inversionistas y autoridades locales para explorar oportunidades de comercio e inversión.

La delegación participa en reuniones empresariales B2B, espacios de networking y encuentros con representantes del sector económico de Louisiana. También conocerá las capacidades logísticas y comerciales de la región.

La misión incluye representantes de sectores como agroindustria, textil, tecnología, energía, logística y educación, además de actividades relacionadas con la producción, exportación y servicios.

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Durante la jornada inaugural se desarrollaron encuentros con autoridades locales, representantes empresariales y organismos vinculados con el comercio y la inversión. En estas reuniones se presentaron las capacidades productivas de Honduras y se exploraron posibles vínculos comerciales.

Las ruedas de negocios B2B constituyen uno de los espacios de la misión y permiten el acercamiento entre empresarios hondureños, compradores e inversionistas estadounidenses para explorar acuerdos comerciales, nuevos mercados y proyectos de inversión.

Como parte de la agenda, la delegación hondureña realizará una visita técnica al Puerto de New Orleans para conocer su operación y capacidad logística. La actividad también busca identificar oportunidades para mejorar las conexiones comerciales entre Honduras y Estados Unidos.

La agenda incluye además encuentros sobre café, hospitalidad, salud, energía, logística y educación, sectores señalados en el marco de la misión como áreas de interés para ampliar la cooperación y generar nuevas oportunidades empresariales.

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La actividad es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) como parte de las acciones de promoción comercial y atracción de inversión entre Honduras y Estados Unidos.​​​​

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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