Más de 30 empresas hondureñas buscan negocios en Nueva Orleans

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 30 empresas e instituciones hondureñas participan en una misión comercial en Nueva Orleans, Louisiana, donde sostienen reuniones con empresarios, compradores, inversionistas y autoridades locales para explorar oportunidades de comercio e inversión. La delegación participa en reuniones empresariales B2B, espacios de networking y encuentros con representantes del sector económico de Louisiana. También conocerá las capacidades logísticas y comerciales de la región. La misión incluye representantes de sectores como agroindustria, textil, tecnología, energía, logística y educación, además de actividades relacionadas con la producción, exportación y servicios.

Durante la jornada inaugural se desarrollaron encuentros con autoridades locales, representantes empresariales y organismos vinculados con el comercio y la inversión. En estas reuniones se presentaron las capacidades productivas de Honduras y se exploraron posibles vínculos comerciales. Las ruedas de negocios B2B constituyen uno de los espacios de la misión y permiten el acercamiento entre empresarios hondureños, compradores e inversionistas estadounidenses para explorar acuerdos comerciales, nuevos mercados y proyectos de inversión. Como parte de la agenda, la delegación hondureña realizará una visita técnica al Puerto de New Orleans para conocer su operación y capacidad logística. La actividad también busca identificar oportunidades para mejorar las conexiones comerciales entre Honduras y Estados Unidos. La agenda incluye además encuentros sobre café, hospitalidad, salud, energía, logística y educación, sectores señalados en el marco de la misión como áreas de interés para ampliar la cooperación y generar nuevas oportunidades empresariales.