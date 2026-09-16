Alcaldía recolectó 56 toneladas de basura tras desfiles patrios en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Las cuadrills de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) recolectaron 56 toneladas de basura en Tegucigalpa tras los desfiles patrios del 15 de septiembre, informó Edwin Audias Gómez, gerente de Aseo Municipal. La cantidad corresponde a los residuos generados durante la jornada conmemorativa por los 205 años de independencia de Honduras. Las labores de limpieza comenzaron una vez concluyeron las actividades patrias, principalmente en los sectores donde se concentraron los asistentes a los desfiles, entre ellos el bulevar Suyapa y el Estadio Nacional Chelato Uclés.

De acuerdo con Gómez, alrededor de 590 personas participaron en la operación para retirar los desechos acumulados en las calles del bulevar Suyapa e interiores del Estadio Nacional. La jornada también incluyó el uso de maquinaria y vehículos pesados para facilitar el retiro y traslado de los residuos a las zonas correspondientes. En total, fueron utilizadas cuatro volquetas, una cargadora y 10 camiones, según detalló el gerente de Aseo Municipal. Estos equipos permitieron movilizar la basura recolectada en los puntos de mayor concentración de personas.