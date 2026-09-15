  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Las curiosidades que dejan los desfiles patrios del 15 de septiembre

Una recopilación de momentos inusuales que fueron captados por la lente de EL HERALDO durante la jornada por los 205 años de independencia patria

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 08:33
Las curiosidades que dejan los desfiles patrios del 15 de septiembre
1 de 12

La hondureña Floridalia Aguilar llegó a protestar en pleno acto protocolario por la independencia patria muy a su estilo. Este y muchos hechos más destacan entre las curiosidades de este 15 de septiembre.

Fotos: EL HERALDO.
Las curiosidades que dejan los desfiles patrios del 15 de septiembre
2 de 12

Con creativos y jocosos mensajes algunos jovencitos adornaron sus bombos en los desfiles patrios.
Las curiosidades que dejan los desfiles patrios del 15 de septiembre
3 de 12

Este pequeño Stich se coló entre el público para presenciar los desfiles patrios en Honduras.

Las curiosidades que dejan los desfiles patrios del 15 de septiembre
4 de 12

Aferrado a su mascota, este capitalino salió a presenciar los desfiles patrios para formar parte del fervor patrio.

Las curiosidades que dejan los desfiles patrios del 15 de septiembre
5 de 12

La Bicha Catracha, que se autodenominó "la mujer más linda de Honduras" junto a Paty Burgos.

Las curiosidades que dejan los desfiles patrios del 15 de septiembre
6 de 12

Una réplica del templo Rosalila, similar al que existe en Copán Ruinas, fue emulado este 15 de septiembre en el estadio nacional.
Las curiosidades que dejan los desfiles patrios del 15 de septiembre
7 de 12

El periodista Alex Cáceres lució un atuendo estilo cadete con hombreras y flecos dorados, en homenaje a Francisco Morazán, según relató él mismo.
Las curiosidades que dejan los desfiles patrios del 15 de septiembre
8 de 12

A caballo llegaron estos elementos del Ejército para ser parte de los desfiles patrios.
Las curiosidades que dejan los desfiles patrios del 15 de septiembre
9 de 12

Las mascotas también disfrutan del ambiente que se vive este martes en los desfiles patrios.
Las curiosidades que dejan los desfiles patrios del 15 de septiembre
10 de 12

Aprovechando un break en los desfiles, este uniformado aprovechó para probar uno de los platillos que vendían en los alrededores del estadio.
Las curiosidades que dejan los desfiles patrios del 15 de septiembre
11 de 12

Momento para un retoque que esta hermosa jovencita aprovechó en medio de la jornada de desfiles.
Las curiosidades que dejan los desfiles patrios del 15 de septiembre
12 de 12

El desfile contó este año con desfile hípico acompañado de elementos militares.
Cargar más fotos