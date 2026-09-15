Las curiosidades que dejan los desfiles patrios del 15 de septiembre

La hondureña Floridalia Aguilar llegó a protestar en pleno acto protocolario por la independencia patria muy a su estilo. Este y muchos hechos más destacan entre las curiosidades de este 15 de septiembre.
Con creativos y jocosos mensajes algunos jovencitos adornaron sus bombos en los desfiles patrios.
Este pequeño Stich se coló entre el público para presenciar los desfiles patrios en Honduras.
Aferrado a su mascota, este capitalino salió a presenciar los desfiles patrios para formar parte del fervor patrio.
La Bicha Catracha, que se autodenominó "la mujer más linda de Honduras" junto a Paty Burgos.
Una réplica del templo Rosalila, similar al que existe en Copán Ruinas, fue emulado este 15 de septiembre en el estadio nacional.
El periodista Alex Cáceres lució un atuendo estilo cadete con hombreras y flecos dorados, en homenaje a Francisco Morazán, según relató él mismo.
A caballo llegaron estos elementos del Ejército para ser parte de los desfiles patrios.
Las mascotas también disfrutan del ambiente que se vive este martes en los desfiles patrios.
Aprovechando un break en los desfiles, este uniformado aprovechó para probar uno de los platillos que vendían en los alrededores del estadio.
Momento para un retoque que esta hermosa jovencita aprovechó en medio de la jornada de desfiles.
El desfile contó este año con desfile hípico acompañado de elementos militares.