Cortes de energía eléctrica programados para este 17 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas que se quedarán sin energía eléctrica este jueves 17 de septiembre. Varios municipios serán afectados por un lapso de más de seis horas. Según la ENEE, la interrupción del fluido eléctrico se debe a trabajos de mantenimiento que se realizarán en estas zonas.

Santa Bárbara: de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.

Municipios de Santa Bárbara Santa Bárbara: Río Seco, San Luis Planes, Lomas del Águila, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa, El Sauce. Gualala: Quebrada Arriba, Gualjoquito, Santa Rosita. Ilama: La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, El Capulín, El Zarzal, Generadora Cececapa, El Bálsamo, Centro Penitenciario El Pozo. San José de Colinas: Loma Larga, La Isla, Chinquilla, San Miguel de las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchilla, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, Victoria, El Encanto, Undiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, Laguna Colorada, Colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, El Zapote, Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, El Jicaral, San José de Colón, Peña Blanca, Nueva Esperanza, Monte Vista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal, Cantiles.

San Luis: Yamala, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas, Piedras Azules. Chinda: San Rafael Las Breas, Platanales, Cablotál. Trinidad: El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojas, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, Montecristo, Buena Vista, La Leona, Aguacatales, El Rosario.

San Francisco de Yojoa, Cortés: de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.

Río Lindo, Cañaveral, La Virtud, El Zapote, Tapiquilares, San Buenaventura, Generadora Río Blanco, San Francisco de Yojoa, Quebradas de Agua, Fundación Ahle, parte de aldea Oropéndolas, Granja Avícola La Unión.

Santa Bárbara: de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.

Concepción del Norte: Concordia, Las Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Las Tintas de Ulúa, Camalotales. Petoa: Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Zarca, Honduritas.

San Pedro Sula: de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

San Juan, Lomas de San Juan I y II, residencial Santa Isabel I, II y III, Constructora William & Molina (Duracreto), La Despensa Familiar, Santa Marta, Santa Clara, colonia El Porvenir, colonia Indiana, colonia El Edén, colonia Lomas de Raquel, Lomas del Carmen, colonia Luis García Bustamante, residencial Toledo, Los Naranjos, La Alameda, residencial Villas Paraíso, etapas I y II, residencial Mallorca, supermercado La Fuente.

El Progreso, Yoro: de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.