Reformas al sector eléctrico serán publicadas esta semana en La Gaceta

"Se tardó un poco por dos sentidos. Primero, porque le estábamos dando la revisión completa a esta ley para que no tuviera ningún error, ningún problema para la hora de su publicación", expresó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.

La normativa superó la etapa de revisión técnica y ajustes legales en el Congreso Nacional para garantizar su correcta aplicación e impedir eventuales rectificaciones tras su divulgación oficial.

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Ejecutivo publicará en el Diario Oficial La Gaceta , en el transcurso de la semana , el decreto de reformas al sector eléctrico tras ser enviado a sanción presidencial, una normativa que establece el congelamiento del precio de la tarifa de energía durante los próximos seis meses y contempla la condonación de deudas a sectores vulnerables.

El funcionario aclaró que el retraso en el envío al Ejecutivo obedeció además a una sugerencia de rectificación formulada con base en la resolución 01/2018, pero confirmó que el expediente fue remitido a Casa Presidencial el pasado jueves 10 de septiembre.

La pronta promulgación de la ley busca evitar desfases con los calendarios de revisión tarifaria que aplica la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), garantizando la entrada en vigor inmediata del alivio económico para los consumidores.

"En estos días no pasamos de esta semana cuando ya se esté publicando esta reforma", aseguró Ledezma.

El mecanismo de protección tarifaria estipula un techo a los costos del servicio eléctrico para proteger el bolsillo de las familias hondureñas ante las fluctuaciones de los carburantes a nivel internacional, asegurando que el precio no experimentará incrementos.

No obstante, la disposición parlamentaria dejó expedita la posibilidad de que la CREE aplique rebajas en la factura si las condiciones del mercado internacional de los combustibles generan tendencias hacia la baja.

"Lo que dice el artículo número 1 es que no podrá aumentar, pero si tiende a la baja, pues eso sí podrá bajar. Si fuera necesario otros seis meses más, de igual manera el Congreso Nacional estaría prorrogando otros seis meses más", argumentó el secretario.



A la par de la estabilización de las tarifas, el proyecto legal viabiliza la escisión operativa e inmediata de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en tres empresas subsidiarias enfocadas en los modelos de negocio de distribución, generación y transmisión.

"Inmediatamente ya está estructurado y el presidente Asfura tiene un plan a corto, mediano y largo plazo", señaló el congresista.

El plan integral contempla también el combate frontal a las pérdidas no técnicas de la estatal eléctrica mediante el endurecimiento de las penas contra las personas e instituciones que incurran en el hurto de fluido eléctrico, las cuales serán puestas a la orden del Ministerio Público.

Asimismo, el decreto contempla un beneficio social denominado "Borrón y Cuenta Nueva" dirigido a los usuarios con consumos inferiores a los 150 kilovatios hora (kWh) que arrastran moras históricas impagables, delimitando geográficamente las zonas beneficiadas para evitar abusos en residenciales de alta plusvalía.

