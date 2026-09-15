Presidente Asfura inaugura los desfiles patrios y llama a construir un futuro

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, inauguró este martes 15 de septiembre las fiestas patrias por los 205 años de independencia de Honduras y Centroamérica, con un mensaje centrado en la democracia, la unidad y la responsabilidad de construir un mejor futuro para las próximas generaciones. El acto se desarrolló desde las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), donde el mandatario, junto a los presidentes de los poderes del Estado y representantes de los países hermanos de Centroamérica, destacó la importancia de conmemorar la independencia de los pueblos.

“Hoy conmemoramos un momento que cambia para siempre la historia de nuestro pueblo, la independencia de todos los pueblos hermanos de Centroamérica y muy especialmente aquí hoy, Honduras”, expresó Asfura durante su intervención. “Hace 205 años nació una esperanza, la de los pueblos libres, con democracia, capaces de decidir por su propio destino y de una capacidad de juntos construir un futuro con dignidad, con esfuerzo”, manifestó. Durante su discurso, Asfura señaló que la independencia no debe entenderse únicamente como una fecha de celebración, sino también como una responsabilidad para las generaciones actuales. Asimismo, recordó a quienes soñaron con una Centroamérica democrática, fuerte y unida, y planteó la necesidad de reflexionar sobre las acciones que se realizan actualmente en beneficio de las próximas generaciones.

“Es recordar a quienes soñaron con una Centroamérica con democracia, una Centroamérica fuerte y unida, pero también preguntamos qué estamos haciendo nosotros por nuestras próximas generaciones”, expresó Asfura. El mandatario también destacó los vínculos históricos y culturales que unen a los pueblos de la región, más allá de las fronteras que los separan. “Nuestros países comparten cultura, lucha, esperanza; las fronteras que nos separan solo son un mapa, pero estamos unidos y hermanados por una Centroamérica fuerte, con raíces de un futuro fuerte, digno y lleno de orgullo”, expresó Asfura. “Y desde Honduras, debemos decirlo con fuerza, la verdadera independencia la tenemos que lograr, trabajando, valiéndonos por sí solos”, manifestó el mandatario durante su intervención.

Asimismo, Asfura resaltó que la independencia no debe limitarse a una fecha en el calendario, sino que debe reflejarse en las acciones que se realizan para generar oportunidades, prosperidad y servicios para la población. “La independencia se honra trabajando, se honra construyendo, dando oportunidades, prosperidad y servicio a la gente, para trabajar por el futuro de nuestra gente, de nuestros hijos, nietos y un futuro mejor”, afirmó. Durante su discurso también destacó que la construcción de ese futuro requiere compromiso y valores, al señalar que el trabajo por Honduras debe realizarse con patria, honor y lealtad. Asfura hizo un llamado a renovar el compromiso con el país y a fortalecer la unidad entre los hondureños, destacando la importancia de llevar la bandera nacional con orgullo y amor. “Hoy renovamos nuestro compromiso donde todo y cada momento debe unir a cada hondureño y sentirnos orgullosos y llevar nuestra bandera adelante con fuerza y con amor”, expresó Asfura.

“Desde que patrióticamente cantamos nuestro himno, lo demostramos y se lo transmitimos a nuestras descendencias”, manifestó. El presidente aseguró que cuando los hondureños colocan a Honduras primero, trabajan juntos y creen en lo que hacen, sienten y piensan, existe una oportunidad para que el país crezca. “Porque cuando ponemos a Honduras primero y trabajamos juntos y creemos en lo que hacemos, sentimos y pensamos, seguro que hay una oportunidad grande para que Honduras crezca”, afirmó.

Incidente durante discurso del presidente Asfura