Estas calles estarán cerradas este martes por desfiles patrios en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Los capitalinos que tengan previsto movilizarse este martes 15 de septiembre deberán tomar precauciones, ya que varias calles permanecerán cerradas debido al desarrollo de los desfiles patrios por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras .

El principal punto de afectación será el bulevar Suyapa, una de las arterias más importantes de Tegucigalpa y por donde avanzarán las delegaciones estudiantiles hasta llegar al Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”.

De acuerdo con el mapa divulgado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), el recorrido comenzará a la altura del Hospital Escuela y finalizará en las inmediaciones del estadio capitalino.

El cierre general de las calles está previsto desde las 11:00 de la noche del lunes 14 de septiembre y se extenderá hasta las 8:00 de la noche del martes 15, por lo que los conductores deberán planificar sus desplazamientos con anticipación.

Además, para la jornada del martes, la AMDC señala de manera específica que el bulevar Suyapa permanecerá cerrado desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, durante el desarrollo de las actividades patrias.

La restricción tendrá como uno de sus principales puntos en las cercaía del Hospital Escuela, donde se concentrará el inicio del recorrido de las delegaciones educativas que participarán en la celebración.

Desde ese sector, los estudiantes avanzarán por el bulevar Suyapa en dirección al Estadio Nacional, donde estará ubicado el punto de finalización de los desfiles patrios.

El mapa oficial también identifica cierres en distintos accesos y calles cercanas al recorrido, por lo que no solamente quienes pretendan circular directamente por el bulevar Suyapa deberán tomar precauciones.