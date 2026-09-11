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Nuevo Centro Cívico Gubernamental inauguró Nasry Asfura en Nahuaterique, La Paz

El presidente Nasry Asfura inauguró este viernes el Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco, en Nahuaterique, La Paz, con el objetivo de acercar los servicios públicos a los habitantes

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 18:04
Nuevo Centro Cívico Gubernamental inauguró Nasry Asfura en Nahuaterique, La Paz

Con la presencia de más de 10 instituciones del gobierno, el nuevo Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco busca facilitar el acceso a servicios públicos,.

 Foto: Casa Presidencial

La Paz, Honduras.- El nuevo Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco, en Nahuaterique, Santa Elena, La Paz, fue inaugurado por el presidente Nasry Asfura este viernes 11 de septiembre.

El nuevo proyecto busca acercar los servicios públicos y la atención institucional a los habitantes de los territorios delimitados en la frontera con El Salvador.

Durante la inauguración, el presidente anunció gestiones para ampliar la cobertura telefónica mediante la instalación de nuevas antenas, así como la apertura de tramos pavimentados que conectarán Marcala con Cabañas, Yarula, Santa Elena y Nahuaterique.

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El mandatario también prometió mejoras en el acceso a la salud, educación, infraestructura y comercio.

Más de 10 instituciones del Gobierno Central tendrán presencia permanente en el Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco.

Más de 10 instituciones del Gobierno Central tendrán presencia permanente en el Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco.

 (Foto: Casa Presidencial )

Asfura, previo al 15 de septiembre, fecha en que se celebra la Independencia de Honduras, recordó el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992 sobre la controversia territorial entre Honduras y El Salvador. El gobernante llamó a fortalecer la unidad nacional.

“Solo hay un país y una sola bandera: esta bella bandera de cinco estrellas que nos cobija a todos los hondureños”, enfatizó.

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En el evento estuvo presente la ministra de Gobernación, Justicia y Descentralización, Sulmy Ortez, quien destacó que la apertura del Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco permitirá acercar los servicios públicos a la población de Nahuaterique.

La ministra también explicó que el centro contará con la presencia permanente de más de 10 instituciones del Gobierno Central y que se brindará atención en áreas sociales, productivas y ambientales, así como en derechos humanos, acceso a la tierra y registros vitales.

El Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco brindará servicios del Registro Nacional de las Personas (RNP), Instituto de la Propiedad (IP), Instituto Nacional Agrario (INA), Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

También estará el Instituto Nacional de Migración (INM), Banasupro, Senprende, Infop, ICF, Educación, Agricultura y Ganadería, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Fuerzas Armadas, Salud, Instituto Nacional de Estadística (INE), Conatel, Administración Aduanera, Derechos Humanos e Infraestructura.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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