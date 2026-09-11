Nuevo Centro Cívico Gubernamental inauguró Nasry Asfura en Nahuaterique, La Paz

La Paz, Honduras.- El nuevo Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco, en Nahuaterique, Santa Elena, La Paz, fue inaugurado por el presidente Nasry Asfura este viernes 11 de septiembre. El nuevo proyecto busca acercar los servicios públicos y la atención institucional a los habitantes de los territorios delimitados en la frontera con El Salvador. Durante la inauguración, el presidente anunció gestiones para ampliar la cobertura telefónica mediante la instalación de nuevas antenas, así como la apertura de tramos pavimentados que conectarán Marcala con Cabañas, Yarula, Santa Elena y Nahuaterique.

El mandatario también prometió mejoras en el acceso a la salud, educación, infraestructura y comercio.

Asfura, previo al 15 de septiembre, fecha en que se celebra la Independencia de Honduras, recordó el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992 sobre la controversia territorial entre Honduras y El Salvador. El gobernante llamó a fortalecer la unidad nacional. “Solo hay un país y una sola bandera: esta bella bandera de cinco estrellas que nos cobija a todos los hondureños”, enfatizó.