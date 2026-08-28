Más de cien mujeres emprendedoras se suman a nuevas oportunidades de desarrollo con Senprende

Tegucigalpa, Honduras.-Fortalecer las capacidades económicas y productivas de las mujeres requiere acercarles formación, certificación, orientación y servicios que respondan a las distintas necesidades de sus actividades productivas. Bajo este enfoque, el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios de Honduras, (Senprende) y el Módulo de Autonomía Económica de Ciudad Mujer ponen en marcha: “Mujeres Emprendedoras: Vamos a estar bien”.

Esta es una iniciativa que articula esfuerzos institucionales para ampliar las oportunidades de desarrollo de las féminas que participan en los procesos para ser emprendedoras. Senprende impulsa el proyecto para acercar herramientas y oportunidades de fortalecimiento a más mujeres. Como parte de la iniciativa, las participantes reciben formación y certificación por parte del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), mediante capacitaciones en mejora de negocios, calidad de atención al cliente, finanzas y costos para Mipymes.