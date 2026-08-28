Más de cien mujeres emprendedoras se suman a nuevas oportunidades de desarrollo con Senprende

Tegucigalpa, Honduras.-Fortalecer las capacidades económicas y productivas de las mujeres requiere acercarles formación, certificación, orientación y servicios que respondan a las distintas necesidades de sus actividades productivas.
Bajo este enfoque, el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios de Honduras, (Senprende) y el Módulo de Autonomía Económica de Ciudad Mujer ponen en marcha: “Mujeres Emprendedoras: Vamos a estar bien”.
Esta es una iniciativa que articula esfuerzos institucionales para ampliar las oportunidades de desarrollo de las féminas que participan en los procesos para ser emprendedoras.
Senprende impulsa el proyecto para acercar herramientas y oportunidades de fortalecimiento a más mujeres.
Como parte de la iniciativa, las participantes reciben formación y certificación por parte del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), mediante capacitaciones en mejora de negocios, calidad de atención al cliente, finanzas y costos para Mipymes.
Desde Senprende, el trabajo permite acercar a las mujeres emprendedoras una ruta de acompañamiento y vinculación con servicios institucionales, fortaleciendo sus capacidades para desarrollar sus actividades económicas y aprovechar nuevas oportunidades para los negocios.
El valor de la estrategia está en concentrar distintas oportunidades de atención alrededor de las necesidades de las participantes.
La selección de las emprendedoras se realizó mediante criterios previamente establecidos, considerando aspectos como: contar con un emprendimiento en funcionamiento de al menos un año, mayores de 18 años de edad, acceso a un dispositivo tecnológico y conectividad a internet.
El lanzamiento contó con la participación de la primera dama Lissette del Cid de Asfura, autoridades de Senprende, Ciudad Mujer, Infop y representantes de distintas instituciones que forman parte de Ciudad Mujer.
La iniciativa se suma a la visión del Gobierno del presidente Nasry Asfura, de acercar herramientas y oportunidades a los emprendedores y pequeños negocios, fortaleciendo sus capacidades productivas y contribuyendo al dinamismo de las economías locales, con especial atención a las mujeres que desarrollan actividades productivas.
Las autoridades dieron a conocer que Senprende continuará trabajando junto a instituciones y aliados estratégicos para acercar herramientas, programas y oportunidades de fortalecimiento a las mujeres emprendedoras, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades productivas y al crecimiento de sus actividades económicas