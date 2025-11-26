INCAE y Ficohsa renuevan alianza para impulsar a las empresarias hondureñas

INCAE Business School y Grupo Ficohsa anunciaron la renovación de su alianza estratégica para seguir fortaleciendo el crecimiento, la inclusión financiera y la formación empresarial de mujeres dueñas de negocios en Honduras. Esta colaboración, enmarcada en el programa Empresarias Progresando (EMPRO) y respaldada por fondos de la Fundación PriceSmart, consolida años de trabajo conjunto orientado a impulsar el emprendimiento femenino y profesionalizar sus capacidades administrativas y financieras.
La renovación del acuerdo confirma el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo del ecosistema emprendedor del país. A través de formación especializada, mentorías personalizadas, asesoría financiera y acceso a oportunidades de mercado, INCAE y Ficohsa buscan que más empresarias fortalezcan sus modelos de negocio, amplíen su competitividad y aceleren su crecimiento sostenible.
El nuevo capítulo de esta alianza contempla acciones para maximizar los resultados de las participantes de EMPRO y potenciar su vinculación con iniciativas de Ficohsa como Mujeres Adelante, uno de los programas más robustos de apoyo empresarial en la región. Con ello, se amplía la red de acompañamiento y se abren más puertas para que las emprendedoras accedan a financiamiento, recursos técnicos y espacios de articulación comercial.
Además, se implementarán esfuerzos coordinados en capacitación, intercambio técnico y organización de actividades estratégicas como webinars, ruedas de negocios y sesiones de mentoría financiera. El acuerdo también incluye la elaboración de perfiles empresariales, la logística para eventos formativos y la difusión de los resultados alcanzados por las emprendedoras, fortaleciendo así la visibilidad del impacto del programa. Los datos de ediciones previas en la región evidencian su efectividad: al menos ocho de cada diez empresarias incrementan sus ventas, más del noventa por ciento amplía su base de clientes y proveedores, y hasta un noventa y cinco por ciento de quienes solicitan financiamiento logran obtenerlo.
José Arturo Alvarado, CEO de Bancos en Grupo Ficohsa, expresó: “en Grupo Ficohsa creemos profundamente en el poder transformador del emprendimiento femenino. Renovar esta alianza con INCAE significa seguir construyendo puentes para que más mujeres hondureñas accedan a herramientas, conocimientos y oportunidades que aceleren su crecimiento empresarial. Cuando apoyamos a una emprendedora, impulsamos empleo, innovación y bienestar en toda la comunidad.”
Con esta renovación, INCAE y Grupo Ficohsa reafirman su apuesta por el talento femenino y por un ecosistema empresarial más inclusivo y dinámico, convencidos de que impulsar a las mujeres emprendedoras es impulsar también el desarrollo económico y social de Honduras.