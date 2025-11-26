INCAE y Ficohsa renuevan alianza para impulsar a las empresarias hondureñas

INCAE Business School y Grupo Ficohsa anunciaron la renovación de su alianza estratégica para seguir fortaleciendo el crecimiento, la inclusión financiera y la formación empresarial de mujeres dueñas de negocios en Honduras. Esta colaboración, enmarcada en el programa Empresarias Progresando (EMPRO) y respaldada por fondos de la Fundación PriceSmart, consolida años de trabajo conjunto orientado a impulsar el emprendimiento femenino y profesionalizar sus capacidades administrativas y financieras.

La renovación del acuerdo confirma el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo del ecosistema emprendedor del país. A través de formación especializada, mentorías personalizadas, asesoría financiera y acceso a oportunidades de mercado, INCAE y Ficohsa buscan que más empresarias fortalezcan sus modelos de negocio, amplíen su competitividad y aceleren su crecimiento sostenible.

El nuevo capítulo de esta alianza contempla acciones para maximizar los resultados de las participantes de EMPRO y potenciar su vinculación con iniciativas de Ficohsa como Mujeres Adelante, uno de los programas más robustos de apoyo empresarial en la región. Con ello, se amplía la red de acompañamiento y se abren más puertas para que las emprendedoras accedan a financiamiento, recursos técnicos y espacios de articulación comercial.