Nasry Asfura se desmarca de Cerimedo: “Él es responsable de sus actuaciones”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se pronunció este viernes 11 de septiembre sobre la situación que enfrenta Fernando Cerimedo, quien fue asesor durante su campaña electoral y actualmente está relacionado con señalamientos e investigaciones en el extranjero.

En ese sentido, Asfura tomó distancia de las actuaciones de su exasesor y sostuvo que Cerimedo debe responder por sus propias acciones, tanto en Honduras como fuera del país, al ser consultado sobre los señalamientos que enfrenta.

“Él es responsable de sus actuaciones”, manifestó el mandatario, quien dejó claro que no asume responsabilidad por las acciones que haya realizado el ciudadano argentino durante o después de su participación como asesor de campaña.