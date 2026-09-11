Nasry Asfura se desmarca de Cerimedo: “Él es responsable de sus actuaciones”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se pronunció este viernes 11 de septiembre sobre la situación que enfrenta Fernando Cerimedo, quien fue asesor durante su campaña electoral y actualmente está relacionado con señalamientos e investigaciones en el extranjero.
En ese sentido, Asfura tomó distancia de las actuaciones de su exasesor y sostuvo que Cerimedo debe responder por sus propias acciones, tanto en Honduras como fuera del país, al ser consultado sobre los señalamientos que enfrenta.
“Él es responsable de sus actuaciones”, manifestó el mandatario, quien dejó claro que no asume responsabilidad por las acciones que haya realizado el ciudadano argentino durante o después de su participación como asesor de campaña.
Cerimedo ha sido señalado por presuntos delitos como lavado de activos y tentativa de homicidio, además de investigaciones relacionadas con supuestos nexos con el narcotráfico y tráfico de influencias.
Ante estos cuestionamientos, Asfura marcó distancia de quien formó parte de su equipo durante la campaña electoral y afirmó: “No es con Honduras, no es conmigo”, además de desearle "la mejor de las suertes" ante los señalamientos que actualmente pesan sobre él.
Denunciaron a Cerimedo ante el MP
Salvador Nasralla acudió este jueves 10 de septiembre al Ministerio Público para presentar una denuncia contra el argentino Fernando Cerimedo, quien fungió como asesor de campaña digital de Nasry Asfura durante las elecciones generales del 30 de noviembre.
En ese sentido, Nasralla solicitó determinar quién contrató a Cerimedo, durante cuánto tiempo prestó sus servicios y cómo fueron financiados, además de establecer a cuánto ascendieron los pagos realizados por el Partido Nacional y si existieron aportes de fondos extranjeros a la campaña.
Asimismo, pidió al Ministerio Público investigar los recursos tecnológicos utilizados por el asesor argentino y establecer si se emplearon bots u otros mecanismos para generar artificialmente contenidos políticos en redes sociales.
Cabe destacar que, en agosto de 2026, Cerimedo fue detenido por las autoridades en Bolivia y enviado a prisión preventiva bajo acusaciones de presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, tras un ataque armado perpetrado por sicarios.