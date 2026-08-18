Así fue el atentado al que vinculan a Fernando Cerimedo, exasesor del Partido Nacional

La Paz, Bolivia.- El momento del atentado criminal contra la activista y abogada Nadia Beller, expareja del argentino Fernando Cerimedo, conocido en Honduras por haber sido asesor del Partido Nacional, quedó captado en video por las cámaras de seguridad de un hotel. En las imágenes se observa cómo Nadia se encuentra en la entrada del hotel en el momento en que dos hombres, uniformados como deliverys, suben las gradas rápidamente hacia donde ella se encuentra. En cuestión de segundos, uno de ellos dispara contra Nadia sin intercambiar ninguna palabra, mientras el otro le roba sus pertenencias personales. La mujer recibió al menos cuatro impactos de bala, pero sobrevivió.

Desde el hospital, donde confesó que está en su primer mes de embarazo de Cerimedo, reveló que sobrevivió gracias a que fingió estar muerta para que ya no le dispararan más. El ataque ocurrido el lunes en la noche en la región oriental de Santa Cruz, trascendió este martes cuando fue detenido Cerimedo como sospechoso intelectual del atentado que buscaba acabar con la vida de Beller cuando este abandonaba Bolivia con rumbo a Argentina. "Actualmente, el señor Cerimedo está a disposición de las autoridades competentes y hoy la investigación se encuentra bajo competencia del Ministerio Público. En Bolivia nadie está por encima de la ley y pedimos una investigación seria y profunda de este tema", manifestó el ministro de interior, Marco Antonio Oviedo.