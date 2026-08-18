¿Por qué detuvieron en Bolivia a Fernando Cerimedo? Fue asesor en Honduras

Fernando Cerimedo, exasesor de Nasry Asfura en su campaña, fue detenido en Bolivia cuando pretendía salir hacia Argentina. ¿De qué se le acusa? El caso es bastante delicado, informan desde el país sudamericano.
Fernando Cerimedo es un asesor político que fue contratado por el Partido Nacional en las elecciones generales del 2025. También fue asesor de Javier Milei y de otros políticos de derecha.
La Policía de Bolivia detuvo la madrugada de este martes a Fernando Cerimedo, dentro de las investigaciones por el ataque armado contra la activista Nadia Beller, quien sería su expareja. El hecho ocurrió la noche del lunes en un hotel de Santa Cruz de la Sierra.
De acuerdo a reportes preliminares, Cerimedo fue interceptado en el aeropuerto internacional Viru Viru cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.
El atentado se dio cuando Nadia Beller estaba con su celular, llegaron dos tipos vestidos con ropa de delivery y uno de ellos les disparó. Beller no murió y fue trasladada a un centro médico.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, coronel Jhonny Coca, informó que los presuntos autores materiales llegaron hasta puertas del establecimiento vestidos como repartidores de delivery y, tras cometer el ataque, escaparon a bordo de una motocicleta distinta a la utilizada inicialmente.
Según los medios bolivianos, Cerimedo y Beller -una abogada- eran pareja y hubo escenas de violencia en la relación. El consultor afirmó en los últimos días que esa versión es falsa y salió a denunciar una campaña en su contra.
“Se trata de una mentira difundida con el único propósito de dañar la imagen de dos personas públicas con fines políticos”, escribió días antes en un posteo en X.
El jefe de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, señaló que se analizan distintas hipótesis para establecer qué ocurrió y si Cerimedo tuvo algún grado de participación en el ataque. "Estamos viendo si tiene algún tipo de participación", afirmó Gómez ante la prensa.
La investigación continúa mientras Beller permanece hospitalizada. Por el momento, no se informó oficialmente cuál sería la situación procesal de Fernando Cerimedo ni si quedó formalmente acusado por el ataque.