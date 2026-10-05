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Linda esposa de futbolista captada, héroe de Honduras y charla secreta ante Jamaica en Concacaf

Te mostramos las mejores postales que dejó el partido entre Honduras y Jamaica

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 20:30
Linda esposa de futbolista captada, héroe de Honduras y charla secreta ante Jamaica en Concacaf
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Honduras salvó la categoría en sufrido partido ante Jamaica en Nations league de Concacaf. Las postales que dejó el partido.

Fotos: Estalin Irías y David Romero / EL HERALDO.
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Annie Córdova, esposa del delantero Luis Palma, llegó esta noche al estadio Nacional Chelato Uclés para apoyarlo en el vibrante partido ante Jamaica.
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Las lindas chicas no pueden faltar en los encuentros de la Selección Nacional de Honduras y así fueron captadas por el lente de EL HERALDO.

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José García y David Flores, ambos jugadores de Olimpia, presentes viendo a la Bicolor en Nations League.
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El exjugador de la Selección de Honduras, llegó a apoyar a sus hijos Keyrol y Dereck, ambos futbolistas de la "H".
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Pese al mal momento de la Selección Nacional, una buena cantidad de aficionados llegó al estadio.
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El 11 titular de Honduras: Édrick Menjívar; Clever Portillo, Clinton Bennett, Luis Vega, Giancarlo Sacaza; Alejandro Reyes, Kervin Arriaga, Jonathan Rubio; Dereck Moncada, Keyrol Figueroa y Luis Palma.
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Así salió Jamaica: 1. Andre Blake, 6. Richard King, 17. Damion Lowe, 20. Kyle Ming, 22. Ronaldo Webster, 2. Miguel Freckleton, 5. Courtney Clarke, 16. Karoy Anderson, 10. Kaheim Dixon, 12. Javon East y 11. Tyreece Campbell
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El árbitro central para el partido entre Honduras y Jamaica fue el mexicano Marco Antonio "Gato" Ortiz.
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El técnico José Francisco Molina hizo 7 cambios respecto al 11 titular que usó en su último partido. Alenis Vargas, Víctor Vandenbrouke y Denil Maldonado quedaron fuera de la lista.
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Honduras saltó al campo conociendo que ya estaba eliminado de Nations League tras el triunfo de Guatemala ante Surinam.
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El equipo catracho lució desconcentrado y pagó caro ante un equipo caribeño que buscaba ganar el partido.

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Al minuto 28, Tyreece Campbell soltó un gran fierrazo de zurda que pegó en el poste izquierdo de Menjívar y se metió adentro de la red para poner el 1-0 a favor de Jamaica.
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Honduras intentó ir al ataque, pero en esas salidas dejó descubierta la zona baja e incluso estuvo a punto de caer el segundo de la visita.
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El primer tiempo finalizó 1-0 a favor de Jamaica. El árbitro adicionó apenas un minuto y mandó a los jugadores al descanso.
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Keyrol Figueroa no podía creer lo que estaba pasando en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Incluso charló con Jonathan Rubio y le dio algunas indicaciones para recomponer en la segunda parte.
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Los jugadores de la Bicolor se reunieron previo a marcharse a los camerinos y sostuvieron una pequeña plática.
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La tristeza se apoderaba de los seleccionados catrachos. Incluso, fueron silbados por la afición que los llegó a apoyar.

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La charla técnica de medio tiempo sirvió para la Selección de Honduras, que rápidamente puso el empate.
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Luis Palma sacó un auténtico bombazo desde fuera del área y el balón se incrustó en el ángulo para poner el 1-1 ante Jamaica.
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El nerviosismo se apoderaba de los aficionados hondureños conforme avanzaban los minutos.

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José Francisco Molina no paraba de dar indicaciones desde el área técnica de la Selección de Honduras.
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Pese a intentos de ataque de ambos equipos, el resultado no se movió más y finalizó empatado 1-1.

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Honduras se salvó del descenso y seguirá jugando en la Liga A de Nations League de Concacaf.
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