Linda esposa de futbolista captada, héroe de Honduras y charla secreta ante Jamaica en Concacaf

Honduras salvó la categoría en sufrido partido ante Jamaica en Nations league de Concacaf. Las postales que dejó el partido.
Annie Córdova, esposa del delantero Luis Palma, llegó esta noche al estadio Nacional Chelato Uclés para apoyarlo en el vibrante partido ante Jamaica.
Las lindas chicas no pueden faltar en los encuentros de la Selección Nacional de Honduras y así fueron captadas por el lente de EL HERALDO.
José García y David Flores, ambos jugadores de Olimpia, presentes viendo a la Bicolor en Nations League.
El exjugador de la Selección de Honduras, llegó a apoyar a sus hijos Keyrol y Dereck, ambos futbolistas de la "H".
Pese al mal momento de la Selección Nacional, una buena cantidad de aficionados llegó al estadio.
El 11 titular de Honduras: Édrick Menjívar; Clever Portillo, Clinton Bennett, Luis Vega, Giancarlo Sacaza; Alejandro Reyes, Kervin Arriaga, Jonathan Rubio; Dereck Moncada, Keyrol Figueroa y Luis Palma.
Así salió Jamaica: 1. Andre Blake, 6. Richard King, 17. Damion Lowe, 20. Kyle Ming, 22. Ronaldo Webster, 2. Miguel Freckleton, 5. Courtney Clarke, 16. Karoy Anderson, 10. Kaheim Dixon, 12. Javon East y 11. Tyreece Campbell
El árbitro central para el partido entre Honduras y Jamaica fue el mexicano Marco Antonio "Gato" Ortiz.
El técnico José Francisco Molina hizo 7 cambios respecto al 11 titular que usó en su último partido. Alenis Vargas, Víctor Vandenbrouke y Denil Maldonado quedaron fuera de la lista.
Honduras saltó al campo conociendo que ya estaba eliminado de Nations League tras el triunfo de Guatemala ante Surinam.
El equipo catracho lució desconcentrado y pagó caro ante un equipo caribeño que buscaba ganar el partido.
Al minuto 28, Tyreece Campbell soltó un gran fierrazo de zurda que pegó en el poste izquierdo de Menjívar y se metió adentro de la red para poner el 1-0 a favor de Jamaica.
Honduras intentó ir al ataque, pero en esas salidas dejó descubierta la zona baja e incluso estuvo a punto de caer el segundo de la visita.
El primer tiempo finalizó 1-0 a favor de Jamaica. El árbitro adicionó apenas un minuto y mandó a los jugadores al descanso.
Keyrol Figueroa no podía creer lo que estaba pasando en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Incluso charló con Jonathan Rubio y le dio algunas indicaciones para recomponer en la segunda parte.
Los jugadores de la Bicolor se reunieron previo a marcharse a los camerinos y sostuvieron una pequeña plática.
La tristeza se apoderaba de los seleccionados catrachos. Incluso, fueron silbados por la afición que los llegó a apoyar.
La charla técnica de medio tiempo sirvió para la Selección de Honduras, que rápidamente puso el empate.
Luis Palma sacó un auténtico bombazo desde fuera del área y el balón se incrustó en el ángulo para poner el 1-1 ante Jamaica.
El nerviosismo se apoderaba de los aficionados hondureños conforme avanzaban los minutos.
José Francisco Molina no paraba de dar indicaciones desde el área técnica de la Selección de Honduras.
Pese a intentos de ataque de ambos equipos, el resultado no se movió más y finalizó empatado 1-1.
Honduras se salvó del descenso y seguirá jugando en la Liga A de Nations League de Concacaf.