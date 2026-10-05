Prisión preventiva para mujer acusada del asesinato de Frank Morris, exjefe de inteligencia del INP

Según la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Jiménez sería miembro activo de la Pandilla 18 y estaría vinculada con delitos de alto impacto en la zona norte del país, donde además señalan, en el mundo criminal es conocida únicamente como “Estrella”.

Durante la audiencia inicial por el caso, el Ministerio Público supone responsable a Jiménez por los delitos de asesinato y robo con violencia e intimidación , en perjuicio de Morris Ruiz y un testigo protegido.

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Estrella Elizabeth Jiménez, acusada por el asesinato del exjefe de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Frank Alexis Morris.

El crimen contra el exoficial Frank Morris ocurrió la noche del viernes 22 de agosto de 2025, cuando varios sujetos llegaron de forma sorpresiva a una calle de la colonia Villa Los Laureles, en Comayagüela.

Investigaciones de la Fiscalía señalan que eran las 9:00 de la noche cuando un vehículo color gris, marca Toyota, modelo Corolla y sin placas, se estacionó frente a la vivienda del exfuncionario, donde se encontraba conversando con sus familiares.

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Del automóvil tipo turismo se bajaron dos hombres y una mujer, todos armados. Los sospechosos comenzaron a despojar de sus pertenencias a las personas que se encontraban en el lugar.

Durante el hecho, la acusada se acercó a donde estaba Morris y le quitó su teléfono celular, en ese momento, el exoficial se levantó para intentar recuperar el aparato, lo que provocó un forcejeo cuerpo a cuerpo entre ambos.

Durante el forcejeo, uno de los hombres que había descendido del vehículo comenzó a dispararle a Morris en reiteradas ocasiones, dejándolo gravemente herido.

Tras el ataque, los sospechosos abordaron nuevamente el automóvil y huyeron del lugar con las prendas y objetos que habían despojado a varias personas en la colonia Villa Los Laureles de Tegucigalpa.

Morris Ruiz fue trasladado al Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero falleció pocos minutos de haber ingresado al centro asistencial.

El expediente de Jiménez fue remitido al Ministerio Público y, posteriormente, enviado al Juzgado con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Tegucigalpa, para que emitiera la orden de captura, que fue llevada a cabo el 29 de septiembre en San Pedro Sula.

La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, informó que la Audiencia Preliminar quedó programada para el miércoles 21 de octubre de 2026, a las 9:30 de la mañana.