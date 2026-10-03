Volqueta sin control embiste un carro y varias motos en la CA-5; hay un muerto y 3 heridos

Hasta ahora se desconoce la identidad de las víctimas, pero se espera que las autoridades puedan brindar esa información en las próximas horas.

Cortés, Honduras.- Una volqueta cargada de piedra perdió el control en carretera y se llevó de encuentro a un vehículo y tres motocicletas, dejando una saldo de ​​​​​​un muerto y varios heridos . El accidente se registró en la carretera CA-5, a la altura de Las Flores, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa , en el departamento de Cortés.

Tras el impacto, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para acordonar la escena y realizar las respectivas indagaciones del accidente.

Según el reporte preliminar, la volqueta que iba cargada con piedra perdió el control mientras se conducía por la carretera, llevándose de encuentro a un Toyota Land Cruiser y tres motocicletas.

Medios locales informaron que de las tres personas que resultaron heridas hay una que actualmente se debate entre la vida y la muerte.

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Mientras llegan miembros del cuerpo de socorro, pobladores de la zona se encuentran intentando sacar a una de las personas heridas que quedó atrapada entre el amasijo de hierro del vehículo todoterreno, ayudándose con barras.

También se espera el arribo de miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento y traslado del cuerpo de la persona fallecida hacia la morgue.

En el lugar quedaron los vehículos destruidos y los escombros regados sobre la calzada. El accidente, además, tiene a la carretera en un gran congestionamiento vial, con conductores que se encuentran estancados en una fila que avanza con lentitud.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del fatal accidente en la zona, y se espera que durante las próximas horas puedan ampliar los detalles.