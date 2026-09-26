Muere joven que luchó cinco días por su vida tras sufrir accidente en moto en Danlí

El accidente ocurrió el pasado lunes 21 de septiembre.

Danlí, Honduras.- Tras permanecer cinco días luchando por su vida, este sábado se confirmó la muerte de Neysi Yariela Santos, una joven que sufrió un accidente de tránsito cuando se conducía en motocicleta en el sector de La Peineta, San Diego, en el valle de Jamastrán, Danlí, zona oriental de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, Santos resultó gravemente herida y fue trasladada posteriormente a un centro asistencial en Tegucigalpa para recibir atención médica.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente y no se han brindado detalles sobre la dinámica del siniestro vial.

La tarde de este sábado, medios de comunicación locales confirmaron el fallecimiento de la joven, noticia que causó consternación entre familiares, amigos y pobladores de Danlí.



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Hasta ahora no se han informado otros detalles sobre el hecho.