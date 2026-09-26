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Muere joven que luchó cinco días por su vida tras sufrir accidente en moto en Danlí

Neysi Yariela Santos murió este sábado después de permanecer cinco días hospitalizada tras sufrir un accidente en motocicleta en el sector de La Peineta, San Diego, en Jamastrán, Danlí

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 19:41
Muere joven que luchó cinco días por su vida tras sufrir accidente en moto en Danlí

La joven había resultado gravemente herida el pasado 21 de septiembre.

 Foto: Redes sociales

Danlí, Honduras.- Tras permanecer cinco días luchando por su vida, este sábado se confirmó la muerte de Neysi Yariela Santos, una joven que sufrió un accidente de tránsito cuando se conducía en motocicleta en el sector de La Peineta, San Diego, en el valle de Jamastrán, Danlí, zona oriental de Honduras.

El accidente ocurrió el pasado lunes 21 de septiembre.

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De acuerdo con información preliminar, Santos resultó gravemente herida y fue trasladada posteriormente a un centro asistencial en Tegucigalpa para recibir atención médica.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente y no se han brindado detalles sobre la dinámica del siniestro vial.

La tarde de este sábado, medios de comunicación locales confirmaron el fallecimiento de la joven, noticia que causó consternación entre familiares, amigos y pobladores de Danlí.

Hasta ahora no se han informado otros detalles sobre el hecho.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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