Seis detenidos dejan allanamientos en San Pedro Sula y Copán

San Pedro Sula, Honduras.-Seis personas fueron detenidas durante múltiples allanamientos ejecutados este sábado 26 de septiembre en San Pedro Sula, Cortés, y en los municipios de La Unión, Cucuyagua y San Pedro, en el departamento de Copán.
Los operativos fueron realizados por la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Mediante órdenes de detención preventiva fueron capturados Juan Francisco Romero Tábora, Franklin Josebel Tábora, Wilian Iván Lara Mondragón y Noé Misael Martínez Ortega.
De acuerdo con la información proporcionada, los cuatro detenidos son señalados por los delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa y asociación para delinquir.
Asimismo, Elmer Anael Guerra Pérez y Gustavo Adolfo Pérez Mejía fueron detenidos en flagrancia por los delitos de tráfico de drogas y asociación para delinquir.
Durante los operativos también se decomisaron armas de fuego, envoltorios de supuesta marihuana y balanzas digitales que, según la información proporcionada, eran utilizadas para la preparación y distribución de drogas.
Las autoridades indicaron que las acciones forman parte de operativos dirigidos contra estructuras vinculadas al crimen organizado en distintos sectores de Cortés y Copán.