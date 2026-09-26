Seis detenidos dejan allanamientos en San Pedro Sula y Copán

San Pedro Sula, Honduras.-Seis personas fueron detenidas durante múltiples allanamientos ejecutados este sábado 26 de septiembre en San Pedro Sula, Cortés, y en los municipios de La Unión, Cucuyagua y San Pedro, en el departamento de Copán.

Los operativos fueron realizados por la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Mediante órdenes de detención preventiva fueron capturados Juan Francisco Romero Tábora, Franklin Josebel Tábora, Wilian Iván Lara Mondragón y Noé Misael Martínez Ortega.