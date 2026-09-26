Dos hombres mueren tras ataque a balazos en El Progreso, Yoro

Yoro, Honduras.-Dos hombres perdieron la vida tras ser atacados a balazos en el barrio El 50, sector de Aguablanca Sur, en El Progreso, Yoro.

Hasta el momento, los fallecidos no han sido identificados de manera oficial. Tampoco se conocen las circunstancias en que ocurrió el ataque armado.

Tras el hecho, las autoridades se desplazaron hasta la zona para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes. Uno de los cuerpos quedó dentro de un local, mientras que el segundo estaba tirado afuera del establecimiento.

Los investigadores trabajan en la recopilación de información que permita establecer cómo ocurrió el doble crimen y determinar las circunstancias que rodearon el ataque.

Hasta ahora no se han brindado mayores detalles sobre posibles responsables del hecho ni sobre el motivo que habría originado el ataque.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la muerte de los dos hombres ocurrida en el barrio El 50, en El Progreso, Yoro.