Este sábado comienza la siembra de nubes en Honduras; primer vuelo saldrá de Toncontín

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) confirmó que este sábado 26 de septiembre comenzará en Honduras el proyecto de siembra de nubes, una estrategia con la que las autoridades buscan estimular las precipitaciones en zonas afectadas por la sequía.

El primer vuelo está programado para salir desde el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, entre las 3:00 y las 6:00 de la tarde, de acuerdo con información proporcionada por la SAG. La operación estará condicionada a que existan nubes con las características necesarias para realizar la estimulación.

La aeronave se dirigirá hacia las zonas que sean determinadas por los especialistas según las condiciones meteorológicas del momento. Entre los puntos contemplados se encuentra el área de influencia de la represa Francisco Morazán, conocida como El Cajón.

La finalidad de intervenir esa zona es contribuir a incrementar las precipitaciones y favorecer la recuperación de las reservas de agua. La SAG también analiza sectores del corredor seco, particularmente en los alrededores de San Marcos de Colón, Choluteca, donde las lluvias no han alcanzado los niveles esperados.

“Van a hacer represa de Francisco Morazán, porque la finalidad es poder abastecer las reservas; además, se están viendo algunas zonas del corredor seco por San Marcos de Colón, en donde las lluvias no han sido del todo como se esperaba”, explicó la fuente consultada de la SAG.

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Sin embargo, el destino exacto de cada vuelo no está definido de manera anticipada, ya que dependerá de los pronósticos y del comportamiento de las condiciones atmosféricas. Los especialistas determinarán en qué sectores se realizará la operación.

“De acuerdo a cómo esté la perspectiva, es lo que van a realizar. Entonces, ellos nos van a decir cuáles van a ser”, indicó la SAG al explicar las condiciones meteorológicas.