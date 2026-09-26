Este sábado comienza la siembra de nubes en Honduras; primer vuelo saldrá de Toncontín

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) confirmó que este sábado 26 de septiembre comenzará en Honduras el proyecto de siembra de nubes, una estrategia con la que las autoridades buscan estimular las precipitaciones en zonas afectadas por la sequía.
El primer vuelo está programado para salir desde el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, entre las 3:00 y las 6:00 de la tarde, de acuerdo con información proporcionada por la SAG. La operación estará condicionada a que existan nubes con las características necesarias para realizar la estimulación.
La aeronave se dirigirá hacia las zonas que sean determinadas por los especialistas según las condiciones meteorológicas del momento. Entre los puntos contemplados se encuentra el área de influencia de la represa Francisco Morazán, conocida como El Cajón.
La finalidad de intervenir esa zona es contribuir a incrementar las precipitaciones y favorecer la recuperación de las reservas de agua. La SAG también analiza sectores del corredor seco, particularmente en los alrededores de San Marcos de Colón, Choluteca, donde las lluvias no han alcanzado los niveles esperados.
“Van a hacer represa de Francisco Morazán, porque la finalidad es poder abastecer las reservas; además, se están viendo algunas zonas del corredor seco por San Marcos de Colón, en donde las lluvias no han sido del todo como se esperaba”, explicó la fuente consultada de la SAG.
Sin embargo, el destino exacto de cada vuelo no está definido de manera anticipada, ya que dependerá de los pronósticos y del comportamiento de las condiciones atmosféricas. Los especialistas determinarán en qué sectores se realizará la operación.
“De acuerdo a cómo esté la perspectiva, es lo que van a realizar. Entonces, ellos nos van a decir cuáles van a ser”, indicó la SAG al explicar las condiciones meteorológicas.
El inicio estaba previsto originalmente para días anteriores, pero el proyecto tuvo retrasos relacionados con la llegada de los insumos necesarios para realizar el procedimiento. De acuerdo con la SAG, los materiales finalmente salieron de aduana y se completó el proceso requerido para poner en marcha las operaciones.
“Luego que se han presentado lluvias en algunas zonas donde estaba con lo del polígono, y no queríamos como interferir en donde ya se estaban dando las lluvias donde no es necesario”, explicó la fuente de la SAG.
Las condiciones meteorológicas previstas para este sábado y domingo 27 de septiembre son consideradas favorables para comenzar las operaciones. La presencia de nubes será uno de los elementos indispensables para determinar si un vuelo puede realizarse.
“O sea que hoy y mañana se van a hacer los vuelos”, confirmó la fuente consultada, al señalar que las condiciones previstas permitirían comenzar con las operaciones durante este fin de semana.
El procedimiento contempla intervenir nubes que ya poseen humedad y determinadas características atmosféricas mediante la dispersión de yoduro de plata desde una aeronave. El compuesto favorece la formación de cristales de hielo y gotas dentro de las formaciones nubosas.
El proyecto contempla alrededor de 20 vuelos durante un período de dos a tres meses, dependiendo de la disponibilidad de nubes aptas para la estimulación. La operación estará a cargo de la empresa mexicana Startup Renaissance, con un avión King Air adaptado para dispersar el material.