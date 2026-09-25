Este video de supuesto “bombardeo” de nubes en Honduras fue creado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra a un grupo de personas con uniforme militar en una zona montañosa, supuestamente disparando una especie de proyectiles hacia las nubes para estimularlas y provocar lluvias en el país.

Sin embargo, el contenido es falso. EH Verifica constató que el video fue generado con inteligencia artificial (IA) y que no muestra una acción relacionada con las medidas del Gobierno para realizar la siembra de nubes con yoduro de plata.

Además, Moisés Molina, secretario de Agricultura y Ganadería, confirmó a EH Verifica que, al 25 de septiembre, la siembra de nubes aún no ha comenzado.

“Honduras borbandea las nubes para que llueva y funciona al cien. Tendremos buenas cosechas”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una entrada de TikTok que ha sido compartida más de 2,000 veces desde el 24 de septiembre.

La SAG prepara un proyecto de estimulación de lluvias mediante la siembra de nubes, una técnica que contempla el uso de yoduro de plata para intervenir formaciones nubosas que cumplan determinadas condiciones atmosféricas.

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El programa contempla alrededor de 20 vuelos durante un período de dos a tres meses, con prioridad en el Corredor Seco, las cuencas que abastecen al Distrito Central y sectores relacionados con la represa El Cajón.

Aunque la SAG había previsto iniciar las primeras operaciones entre el 22 y el 24 de septiembre, estas dependen de la presencia de nubes con suficiente humedad y de condiciones atmosféricas adecuadas para realizar la intervención.

Hasta el 25 de septiembre, no se había confirmado públicamente la realización del primer vuelo de estimulación de lluvias. La SAG ha señalado que esta técnica no crea nubes ni garantiza precipitaciones, sino que busca estimular formaciones nubosas existentes cuando se presentan condiciones meteorológicas específicas.