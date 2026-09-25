Rastra sin frenos provoca choque múltiple y deja cinco heridos cerca del peaje de La Barca

Cortés, Honduras.- Un aparatoso accidente de tránsito se registró este viernes 25 de septiembre en la carretera CA-5 Norte, a pocos metros de las casetas de contribución vial de La Barca, donde una rastra habría perdido el control y terminó impactando contra varios vehículos que se encontraban en la fila con dirección hacia San Pedro Sula.

De acuerdo con los reportes preliminares, la pesada unidad habría presentado una falla en el sistema de frenos mientras descendía por una pendiente, lo que le habría impedido detenerse al encontrarse con los automotores que permanecían esperando avanzar por el peaje. El fuerte percance dejó al menos cinco personas heridas, quienes fueron atendidas tras el accidente y posteriormente trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce la identidad y el estado de salud de las personas lesionadas.

Miembros de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) inició las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias exactas del percance y determinar si la colisión estuvo relacionada con una falla mecánica, las condiciones de la vía u otros factores.

Paralelamente, Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron hasta el sector para controlar el tránsito y facilitar las labores de rescate y remoción de los vehículos afectados.

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Complicaciones viales

El accidente provocó importantes complicaciones en la circulación vehicular sobre la CA-5 Norte, una de las principales rutas utilizadas para el transporte de personas y mercancías entre la zona central y el norte de Honduras.