Tomás Zambrano afirma que “este es el momento” para recuperar la paz en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó este viernes 25 de septiembre que Honduras debe avanzar de manera inmediata en la recuperación de la paz y la seguridad frente a las estructuras criminales que operan en el país.
Zambrano señaló que los operadores de justicia, las instituciones del Estado y los funcionarios encargados de tomar decisiones tienen la responsabilidad de brindar las herramientas necesarias a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para detener y presentar ante los tribunales a los integrantes de grupos criminales.
“Este es el momento para que Honduras pueda recuperar la paz”, expresó el titular del Legislativo, quien aseguró que el Congreso Nacional está respaldando a las instituciones mediante la aprobación de normas, herramientas y presupuesto.
Asimismo, el titular del Poder Legislativo afirmó que: “ya no podemos estar en un país donde las mujeres no puedan salir de noche por miedo a ser violadas, no podemos seguir en un país donde los padres ya no dejen salir a los niños después de las 5 de la tarde por temor a la delincuencia, no podemos seguir en un país que cierra negocios por la extorsión, cerrar su pulpería, sus mercaditos”.
Mano dura
En cuanto a las medidas para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios, indicó que se aplicarán con mayor rigor las reformas aprobadas con el propósito de evitar que desde las cárceles se continúen ordenando delitos, homicidios y extorsiones.
Entre las acciones planteadas se encuentran mayores controles, vigilancia y supervisión sobre los privados de libertad señalados de pertenecer a estructuras criminales, además de restricciones a sus comunicaciones y al ingreso de dinero, así como traslados a celdas de máxima seguridad. Estas medidas han sido tildadas por muchos sectores como una emulación de las adoptadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Finalmente, Zambrano sostuvo que, una vez aprobadas las normas y asignados los recursos, el Congreso Nacional solicitará informes y resultados a las instituciones responsables de ejecutar las medidas y continuará realizando los ajustes que sean necesarios.