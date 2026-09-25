Tomás Zambrano afirma que “este es el momento” para recuperar la paz en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó este viernes 25 de septiembre que Honduras debe avanzar de manera inmediata en la recuperación de la paz y la seguridad frente a las estructuras criminales que operan en el país.

Zambrano señaló que los operadores de justicia, las instituciones del Estado y los funcionarios encargados de tomar decisiones tienen la responsabilidad de brindar las herramientas necesarias a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para detener y presentar ante los tribunales a los integrantes de grupos criminales.

“Este es el momento para que Honduras pueda recuperar la paz”, expresó el titular del Legislativo, quien aseguró que el Congreso Nacional está respaldando a las instituciones mediante la aprobación de normas, herramientas y presupuesto.