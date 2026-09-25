Hondureño muere soterrado tras desplomarse muro de una vivienda en Madrid, España

Madrid, España.- Un hondureño identificado como José Cardona, de 30 años y originario de Olanchito, Yoro, murió este viernes 25 de septiembre tras quedar soterrado por el desplome de un muro en una vivienda de Alcobendas, Madrid, España.
El hecho ocurrió mientras Cardona realizaba trabajos en un chalet del municipio español, específicamente durante labores de vaciado que tenían como objetivo habilitar un espacio para la instalación de un transformador.
De acuerdo con el reporte, el muro se desplomó de manera repentina y dejó al trabajador atrapado entre tierra, bloques y otros escombros, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia.
Siete miembros del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid se desplazaron hasta el lugar para ejecutar las labores de rescate, las cuales se extendieron durante más de 40 minutos hasta que lograron acceder al hondureño.
Una vez que los equipos de emergencia lograron liberarlo de los escombros, los servicios sanitarios del SUMMA 112 confirmaron que Cardona ya no presentaba signos vitales.
En total, fueron seis trabajadores los que quedaron soterrados tras el desplome. Uno de ellos era primo de Cardona y fue llevado herido a un centro asistencial.
“Nuestra labor se ha centrado en descargar el peso del terreno que se estaba ejerciendo sobre el terreno y proceder rápidamente a rescatar al trabajador”, ha expresado Guillermo Gosalvo, jefe de guardia de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Tras el fatal incidente, la Policía Local de Alcobendas quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el desplome del muro.
Familiares de José Cardona realizarán las gestiones correspondientes ante la Cancillería de Honduras para lograr la repatriación de sus restos y poder darle el último adiós en su tierra natal, Olanchito.