Hondureño muere soterrado tras desplomarse muro de una vivienda en Madrid, España

Madrid, España.- Un hondureño identificado como José Cardona, de 30 años y originario de Olanchito, Yoro, murió este viernes 25 de septiembre tras quedar soterrado por el desplome de un muro en una vivienda de Alcobendas, Madrid, España.

El hecho ocurrió mientras Cardona realizaba trabajos en un chalet del municipio español, específicamente durante labores de vaciado que tenían como objetivo habilitar un espacio para la instalación de un transformador.

De acuerdo con el reporte, el muro se desplomó de manera repentina y dejó al trabajador atrapado entre tierra, bloques y otros escombros, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia.

Siete miembros del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid se desplazaron hasta el lugar para ejecutar las labores de rescate, las cuales se extendieron durante más de 40 minutos hasta que lograron acceder al hondureño.