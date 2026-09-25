¡Honduras destaca! Emely Alemán entra al top 15 de talentos en el Miss Grand 2026

La hondureña Emely Alemán continúa dejando el nombre de Honduras en alto durante su participación en el Miss Grand International 2026, certamen que se desarrolla en Tailandia y que reúne a representantes de diferentes países.
La catracha logró avanzar al Top 15 del Grand Talent, una de las competencias que forman parte de la agenda oficial del concurso y en la que las candidatas tienen la oportunidad de mostrar sus habilidades artísticas más allá de las pasarelas.
Para esta presentación, Emely Alemán apostó por una propuesta que combinó canto y baile, con la que mostró una faceta diferente frente al público y jurado de la competencia internacional.
Su actuación estuvo acompañada por una interpretación vocal y una puesta en escena en la que también destacó su carisma, elementos que le permitieron conectar con las personas presentes en el evento.
Al finalizar su presentación, la representante hondureña recibió una ovación del público y posteriormente, fue incluida entre las 15 candidatas que avanzaron a la siguiente etapa del Grand Talent.
En esta clasificación, Honduras compartió espacio con representantes de países como Estados Unidos, República Dominicana, República Checa, Japón, Puerto Rico, Montenegro, México, España, Ecuador, Singapur, Sudáfrica, Vietnam y Moldavia, entre otras delegaciones.
Sin embargo, la competencia continuó con una segunda ronda en la que se definió el Top 7 de la categoría y en esta fase Emely Alemán no consiguió avanzar, por lo que quedó fuera del grupo finalista integrado por Estados Unidos, República Dominicana, República Checa, Japón, Moldavia, Puerto Rico y Montenegro.
El Grand Talent tiene una relevancia especial dentro del Miss Grand International debido a que la ganadora de esta competencia obtiene un pase automático al Top 20 de la gran final del certamen.
La agenda de Emely Alemán continuará con diferentes actividades durante su estadía en Tailandia y para este 25 de septiembre está previsto un recorrido por Nakhon Pathom, provincia cercana a Bangkok, como parte de las experiencias culturales y turísticas preparadas para las concursantes.
La hondureña todavía tiene por delante otras etapas importantes del Miss Grand International 2026, entre ellas la competencia de traje de baño, la entrevista a puerta cerrada, la competencia de traje nacional y la ronda preliminar, mientras que la gran final está programada para el sábado 10 de octubre en el MGI Hall de Bangkok.