Imelda confiesa que conseguía para Julián Figueroa medicamentos que sus psiquiatras no querían recetarle

Imelda Tuñón, quien fue pareja de Julián Figueroa y madre de su hijo, confesó que le proporcionaba al fallecido cantante medicamentos que, según su relato, sus psiquiatras no querían recetarle.
Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, murió el 9 de abril de 2023, cuando tenía 27 años. El cantante fue hallado sin vida en una de las habitaciones de la casa de su madre.
La autopsia reveló que su muerte fue provocada por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.
Fue durante un programa donde Imelda habló sobre sus visitas al psiquiatra y explicó qué hacía con los medicamentos que le eran recetados.
“Realmente Julián tenía muchos problemas para dormir, entonces yo iba (al psiquiatra), le decía los síntomas, ‘es que estoy muy desesperada, estoy no sé qué’, y me daba las pastillas, entonces se las tomaba Julián”, relató Imelda Tuñón.
Agregó que ella también tenía problemas de ansiedad y sueño. “Tenía mucha ansiedad, problemas para dormir, ya me hicieron un montón de exámenes diagnósticos, sí tengo algo, se llama trastorno de déficit de atención con hiperactividad y lo tengo muy fuerte, pero fuera de eso no soy bipolar”, expresó.
“Él no tenía acceso a eso y aparte a él sus psiquiatras no le daban, no le querían dar eso”, reconoció Tuñón, en referencia a los medicamentos que, según su relato, le proporcionaba a Julián.
Por su parte, Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, calificó como “incriminadoras” las recientes declaraciones de Imelda Tuñón y aseguró que presentarán una denuncia relacionada con la muerte de Julián.
Beceiro sostuvo que se interpondrá una denuncia “de carácter penal, tráfico ilegal de sustancias controladas, la obtención y el tráfico y además por la posible comisión del delito de homicidio que podría haber provocado el consumo de esas sustancias al hijo de Maribel”.
Por las declaraciones de Imelda Tuñón sobre Julián Figueroa , ella tendrá que enfrentar un proceso penal, tras una denuncia que hará el abogado de Maribel Guardia.