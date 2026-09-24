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Pelean un millón de dólares por las regalías de Selena: ¿Quiénes son Abraham y Suzette Quintanilla?

A más de tres décadas de la muerte de Selena Quintanilla, sus hermanos Abraham “A.B.” y Suzette Quintanilla protagonizan una disputa legal por ingresos relacionados con las regalías

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 09:42
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A más de 30 años del asesinato de Selena Quintanilla, sus hermanos Abraham “A.B.” Quintanilla y Suzette Quintanilla enfrentan un proceso judicial por las ganancias relacionadas con las regalías de la fallecida cantante. ¿Quiénes son los hermanos de Selena y qué papel tuvieron en su carrera?

 Foto: Cortesía
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El pasado 10 de septiembre, A.B. Quintanilla demandó a Suzette en la Corte del Condado de Nueces, en Texas, y reclama un millón de dólares por las regalías relacionadas con Selena.

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Abraham Isaac Quintanilla, conocido como A.B. Quintanilla, es un productor discográfico, compositor y músico estadounidense. Es uno de los hermanos de Selena y tuvo un papel importante en el desarrollo de su carrera musical.

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Fue integrante de la banda familiar Selena y Los Dinos y participó como compositor y productor en varias de las canciones más conocidas de su hermana, entre ellas “Como la flor”, “Amor prohibido” y “Baila esta cumbia”.

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Tras la muerte de Selena en 1995, A.B. Quintanilla continuó con su carrera musical y posteriormente creó agrupaciones como Kumbia Kings y Kumbia All Starz, con las que alcanzó reconocimiento internacional.

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En los últimos años, A.B. Quintanilla también ha mantenido una presencia pública vinculada al legado musical de su hermana. Ahora enfrenta una disputa legal con Suzette por las regalías y los ingresos relacionados con el patrimonio de Selena.

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Suzette Quintanilla es una ejecutiva musical estadounidense y exbaterista. Al igual que sus hermanos, formó parte de Selena y Los Dinos, donde tocaba la batería

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Suzette mantuvo una estrecha relación con Selena y, tras su asesinato, ha participado en distintos proyectos relacionados con la preservación de su legado. También ha estado vinculada a la administración de parte del patrimonio y los proyectos comerciales relacionados con la cantante.

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La actual disputa entre ambos hermanos se relaciona con la administración y distribución de ingresos derivados del legado de Selena. Según la demanda presentada por A.B., él sostiene que no ha recibido todos los ingresos que considera que le corresponden.

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