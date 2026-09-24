Pelean un millón de dólares por las regalías de Selena: ¿Quiénes son Abraham y Suzette Quintanilla?

A más de 30 años del asesinato de Selena Quintanilla, sus hermanos Abraham “A.B.” Quintanilla y Suzette Quintanilla enfrentan un proceso judicial por las ganancias relacionadas con las regalías de la fallecida cantante. ¿Quiénes son los hermanos de Selena y qué papel tuvieron en su carrera?
El pasado 10 de septiembre, A.B. Quintanilla demandó a Suzette en la Corte del Condado de Nueces, en Texas, y reclama un millón de dólares por las regalías relacionadas con Selena.
Abraham Isaac Quintanilla, conocido como A.B. Quintanilla, es un productor discográfico, compositor y músico estadounidense. Es uno de los hermanos de Selena y tuvo un papel importante en el desarrollo de su carrera musical.
Fue integrante de la banda familiar Selena y Los Dinos y participó como compositor y productor en varias de las canciones más conocidas de su hermana, entre ellas “Como la flor”, “Amor prohibido” y “Baila esta cumbia”.
Tras la muerte de Selena en 1995, A.B. Quintanilla continuó con su carrera musical y posteriormente creó agrupaciones como Kumbia Kings y Kumbia All Starz, con las que alcanzó reconocimiento internacional.
En los últimos años, A.B. Quintanilla también ha mantenido una presencia pública vinculada al legado musical de su hermana. Ahora enfrenta una disputa legal con Suzette por las regalías y los ingresos relacionados con el patrimonio de Selena.
Suzette Quintanilla es una ejecutiva musical estadounidense y exbaterista. Al igual que sus hermanos, formó parte de Selena y Los Dinos, donde tocaba la batería
Suzette mantuvo una estrecha relación con Selena y, tras su asesinato, ha participado en distintos proyectos relacionados con la preservación de su legado. También ha estado vinculada a la administración de parte del patrimonio y los proyectos comerciales relacionados con la cantante.
La actual disputa entre ambos hermanos se relaciona con la administración y distribución de ingresos derivados del legado de Selena. Según la demanda presentada por A.B., él sostiene que no ha recibido todos los ingresos que considera que le corresponden.