Así lució Emely Alemán en la bienvenida de Miss Grand Internacional

La ex Miss Grand, Britthany Marroquín, felicitó a Emely Alemán tras su pasarela. "Yo sabía desde el momento en que mi tío eligió a Emely como MGH 2026 que ella iba a entregarlo todo para representar a nuestro país. Y verla dando lo mejor de sí cada día solo lo confirma. Qué orgullo", dijo.