Así lució Emely Alemán en la bienvenida de Miss Grand Internacional

"Momento que llevaré conmigo para siempre", dijo la hondureña Emely Alemán, luego de desfilar en la pasarela de la ceremonia de bienvenida de Miss Grand Internacional que se realiza en Bangkok, Tailandia.
"De pie aquí en la Ceremonia de Bienvenida, representando a Honduras, siento el amor y apoyo de todos en casa. Este viaje significa mucho para mí, y estoy listo para darlo todo", prometió Emely Alemán.
La hondureña lució un elegante vestido de noche azul, cubierto de pedrería brillante, detalles translúcidos, transparencias y aberturas laterales, que acompañó de pendientes azules y brazaletes de cristales colgantes.
La ex Miss Grand, Britthany Marroquín, felicitó a Emely Alemán tras su pasarela. "Yo sabía desde el momento en que mi tío eligió a Emely como MGH 2026 que ella iba a entregarlo todo para representar a nuestro país. Y verla dando lo mejor de sí cada día solo lo confirma. Qué orgullo", dijo.
"Cuidado con la de Honduras, ella sabe a qué vino", esctibió Saira Cacho sobre la primera aparición oficial de la Miss Gran Honduras, Emely Alemán.
¡Emely sube al escenario de la Ceremonia de Bienvenida con el corazón lleno de sueños y el orgullo de representar a Honduras!. ¡Brilla con fuerza, nuestra reina!, detalla un mensaje en el Instagram del Miss Grand Honduras.
La reina de belleza catracha se concentra desde el 18 de septiembre en el certamen de belleza internacional, cuya gala final se realizará el próximo 10 de octubre en el el MGI Hal de Bankok, Tailandia.
La ex reina Britthany Marroquín, reconoció en un mensaje de Instagram el trabajo y la constancia de su compatriota Emely Alemán. "La constancia es es la que realmente brilla sin necesidad de responder a todo, simplemente dejando que el trabajo hable por sí solo".
Emely es originaria de Catacamas, Olancho, tiene 27 años. Es modelo, empresaria e impulsora de proyectos de empoderamiento femenino. Y su participación representa el regreso de Honduras al certamen de belleza.
La participación de Emely Alemán, marca el regreso de Honduras a este concurso, luego de que el país quedara fuera del listado en el certamen de 2025. Su primera presentación deja una buena imagen.
En el sitio oficial del certamen hay fotografías y videos que muestran a la catracha conectando con las demás concursantes y demostrando de qué está hecha.
La hondureña se concentra en el país asiático desde el 18 de septiembre. Y se prepara para fechas clave como la competencia de Traje Típico el 5 de octubre, la gala preliminar en 7 de octubre y luego la Gala Final el 10 de octubre.