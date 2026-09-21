"El 'Sol' regresa": El mensaje que confirmaría un nuevo concierto de Luis Miguel en Honduras

Luis Miguel sorprendió este lunes a sus seguidores con el anuncio de su nueva gira musical, el "Luis Miguel Tour 2027", publicado a través de sus cuentas oficiales de redes sociales.
El mensaje, difundido durante la tarde, consiste únicamente en una fotografía del intérprete y el nombre del recorrido musical, sin fechas, ciudades ni recintos definidos.
Minutos después de que la imagen se hiciera pública, la página Conciertos Honduras replicó la fotografía en sus propias redes, acompañándola con la frase "El Sol regresa" y etiquetando el perfil oficial del artista.
Confirmando así una nueva visita del intérprete de "Por debajo de la mesa" al país.
Esta sería la cuarta ocasión en la que Luis Miguel se presenta ante público hondureño.
Su primer concierto ocurrió en agosto de 1993, en el estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa.
El segundo llegó casi dos décadas más tarde, en abril de 2011, en el mismo recinto, como parte de la gira "Labios de miel".
La tercera visita se dio en febrero de 2024, cuando agotó las localidades del estadio Nacional Chelato Uclés dentro del "Luis Miguel Tour 2023-24", que además se convirtió en la gira latina más taquillera registrada por Billboard Boxscore.
A diferencia de los intervalos anteriores, de casi 20 y 13 años respectivamente, su parada en 2027 representaría el regreso más cercano del artista al país, con apenas tres años de diferencia frente a su última presentación.
El anuncio de esta nueva gira llega después de semanas de rumores sobre el estado de salud del cantante, luego de que medios internacionales reportaran una intervención quirúrgica y un periodo bajo supervisión médica durante meses recientes.
Hasta ahora no se conocen mayores detalles sobre el concierto de "Luismi" en Honduras.
Mientras la productora encargada de la gira no revele el itinerario oficial, cualquier información sobre fechas, precios o sedes en Honduras debe tomarse con reserva.