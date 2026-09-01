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Axel Espinal, el hondureño capturado tras abusar de una anciana de 77 años en EE UU

Un hondureño enfrenta graves cargos tras ser acusado de atacar e infligir abuso sexual a una indefensa mujer de 77 años de edad, en Florida, Estados Unidos

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 16:53
Axel Espinal, el hondureño capturado tras abusar de una anciana de 77 años en EE UU
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En los últimos días, el hondureño Axel Antonio Espinal Herrera, de 24 años de edad, originario de El Paraíso, fue capturado por agentes policiales en Florida, Estados Unidos. Fue acusado formalmente de haber golpeado y abusado sexualmente de una anciana de 77 años. ¿Qué se sabe del caso? A continuación los detalles.

 Foto: Facebook Axel Espinal
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Fue el sheriff Grady Judd, quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Facebook, donde además, detalló cómo fue que el inmigrante hondureño habría sometido a la septuagenaria.

 Foto: Sheriff Grady Judd
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Según el reporte policial, la víctima, cuya identidad no fue revelada por motivos de seguridad, se encontraba dormida cuando Axel ingresó a su vivienda durante la madrugada del sábado 29 de agosto.

Foto: Facebook Axel Espinal
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Cuando la fémina despertó y vio su silueta, el hombre se le abalanzó para abusarla sexualmente, según dio a conocer el sheriff Grady.

Foto: Facebook Axel Espinal
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"La atacó. La arrastró por la habitación sujetándola de manos y pies. Ella se defendió. La penetró digitalmente y la lastimó. Ella se defendió", manifestó el agente policial.

Foto: Facebook Axel Espinal
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También detalló que la víctima logró escaparse del agresor por un momento y salió corriendo desnuda por la calle, clamando por auxilio. Desafortunadamente, Axel la alcanzó y la obligó a ingresar nuevamente en la vivienda donde se registraron los hechos, indica el reporte.

Foto: Facebook Axel Espinal
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Tras el violento hecho, el hombre se dio a la fuga sin esperar que sería capturado gracias al reporte completo que su víctima brindó a las autoridades policiales al momento de ser asistida.

Foto: Facebook Axel Espinal
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"Ella estaba muy atenta. Nos dio una buena descripción, incluyendo detalles de la ropa que llevaba y su aspecto. Pudimos localizar al sospechoso", afirmó Grady.

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Axel fue aprehendido por agentes de la policía estadounidense al interior de una ducha mientras intentaba borrar los rastros de su crimen.

Foto: Facebook Sheriff Grady Judd
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Tras la captura, la afectada identificó al hondureño gracias a un conjunto de fotografías.

 Foto: Facebook Axel Espinal
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Actualmente, Axel Espinal Herrera se encuentra recluido en la prisión del condado mientras sigue el respectivo proceso en su contra.

 Foto: Sheriff Grady Judd
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La noticia ha causado gran conmoción, especialmente en El Paraíso, lugar del cual emigró hacia los Estados Unidos cuando tenía alrededor de 17 años. Allegados afirman que su madre se encuentra devastada tras conocer que su hijo se encuentra recluido y en pleno proceso por el crimen en contra de la septuagenaria.

 Foto: Facebook Axel Espinal
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