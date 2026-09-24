Honduras vs Surinam EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido ONLINE de Nations League

Tegucigalpa, Honduras.- La selección de Honduras buscará la victoria frente a Surinam en su primer partido en la Liga de Naciones 2026 de la Concacaf, que será "difícil" porque no se tienen "referencias anteriores" de los caribeños, según el entrenador de la selección centroamericana, el español José Francisco Molina, quien se estrenará de manera oficial con la 'H'. En la víspera, Molina dijo a los periodistas que el primer rival de Honduras en la Liga de Naciones resulta ser "más difícil porque tiene un seleccionador nuevo, con lo cual no tenemos referencias anteriores en cuanto a la selección de Surinam".

Surinam, ahora dirigida por Henk Fraser, llegó a Tegucigalpa para enfrentarse a Honduras, que ha conformado un equipo que es mezcla de experiencia y juventud. De Fraser, Molina dijo que tiene referencias de lo que ha hecho como entrenador antes de que asumiera como timonel de Surinam.

Agregó que para él es importante analizar a los rivales, quiénes son y qué se puede esperar de ellos, "pero lo más importante es nuestra selección" y "qué es lo que queremos hacer". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Queremos ser un equipo que proponga, que tenga el balón, que domine el juego a través de la posesión, que ataque, que defienda, que sea fuerte defensivamente, con mucha intensidad. Que intente recuperar el balón lo antes posible", subrayó Molina. El timonel de los 'catrachos' centroamericanos subrayó que está "contento" con lo que ha visto en sus jugadores y que aspira a más. "Sin ninguna duda, queremos jugar mejor al fútbol y lógicamente ganar los partidos".

Molina, que en marzo asumió como seleccionador de Honduras, convocó a 26 jugadores, que para él "en estos momentos son los mejores" para el juego contra Surinam, y de los que resaltó que está "encantado" con ellos. Entre los jugadores convocados por Molina para disputar la Liga de Naciones de la Concacaf figuran los delanteros legionarios Alenis Vargas, Dereck Moncada, Bryan Róchez, Keyrol Figueroa y Erick Puerto. En la selección de Surinam, que no contará con algunos de sus titulares, sobresalen los delanteros Tyrone Conraad, Richonell Margaret, Gyrano Kerk, Gleofilo Vlijter y Denilho Cleonise. Los otros rivales de Honduras en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf son Jamaica y Martinica.



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