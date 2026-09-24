Molina: “El objetivo es ganar, buscamos la manera que nos lleve de forma sólida a ese resultado”

Tegucigalpa, Honduras.- El técnico de la selección de Honduras, José Francisco Molina, no ve 'especial' el juego de su debut en un torneo oficial ante Surinam por la Liga de Naciones de la Concacaf en donde también aseguró que no cree en cábalas.

Molina también ha pedido entrega, unión y preparación a sus jugadores para estos partidos, aunque dejó claro, que él solo piensa en el juego ante Surinam, luego con el que corresponda.

--CONFERENCIA-- Edwin Rodríguez y la baja ante Surinam y cómo está el grupo: "Hemos trabajado muy bien, hemos aprovechado el tiempo, no solo en el campo, sino en el hotel y ver a los jugadores animados. Solo tenemos el contratiempo de Edwin Rodríguez que llegó con molestias, lo estamos intentando recuperar, no tenemos prisa, es un gran jugador, pero la lista es de 26 y hay compañeros que dan todas las garantías. Hay cuatro partidos, tiempo para que se recupere y les decía a los jugadores que los vamos a necesitar a todos en cualquier momento, necesitamos que estén preparados y con ganas de participar y así nos vemos".

Lo que piensa del rival de mañana: "Hay que seguir mejorando y trabajando para brindarle el mejor partido a los aficionados. A partir de allí asimilamos. No es fácil, no sé lo que pretende Surinam porque tiene nuevo seleccionador. Lo normal es que algo cambie, los hemos analizado, hemos estudiado y sé que tiene grandes futbolistas. Lo más importante para nosotros somos nosotros, que los jugadores estén bien y desde allí comenzar a competir". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Dónde le ha costado elegir al indicado: "No lo había pensado, pero lo importante es que en todas las líneas del campo las tenemos bien cubiertas, por lo tal, tampoco es un problema grave decidir, todos me dan las garantías suficientes para jugar y no es un problema ni dolor de cabeza elegir la alineación".

Como complementa juventud con experiencia: "Hay que seguir transmitiendo lo que trabajamos para que el jugador lo entienda fuera del campo. Ahora el partido más importante es el de mañana, no pienso en lo siguiente a pesar de que tenemos tres partidos más. Hay que seguir mejorando cosas, recuperar los jugadores de la mejor manera para que estén disponibles tres días después pero seguro que lo conseguimos. Pero como dije antes, cuatro partidos en 10 días, los necesitamos a todos, van a ver cambios y necesitamos que todos estén preparados si salen de inicio, en el banquillo, si juegan los 90, 45, 5 o en el banquillo. Necesitamos que todos estén bien".

Que espera del 11: "Espero lo mejor lógicamente, que llevemos a cabo el plan de partido que queremos que cada jugador se desarrolle en su mejor versión y que en conjunto podamos ganar el partido". La afición viene resentida y el mensaje: "Yo no soy importante en ese aspecto, lo importante es que si pueden venir apoyen a los futbolistas para que sientan ese aliento. Los necesitamos, cuando más apoyo tengamos en las gradas será ligeramente más fácil para los futbolistas. Intentaremos hacer el mejor partido posible para que disfruten y somos consciente que el aficionado cuando más disfruta es cuando se gana y lo intentaremos".