Alerta del 911: ¿para qué sirve el mensaje que llega a su celular? Esto se sabe

Seguramente ya recibiste en tu celular la alerta del Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE 911). Pero tranquilo, solo es una prueba que se estará realizando este jueves y viernes con un solo objetivo. ¿De qué trata este aviso?
Miles de hondureños recibieron hoy un mensaje de alerta enviado por el Sistema 911. Sin embargo, no se trata de una alerta ante una emergencia real, sino de una prueba para verificar que el sistema funcione correctamente.
Esta alerta se realizó hoy, jueves, entre las 11:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde. La misma prueba se realizará mañana, viernes, en el mismo horario, con el objetivo de verificar el funcionamiento.
Esta alerta busca advertir de forma masiva, rápida y oportuna a la población hondureña cuando ocurra una situación de peligro inminente.
El sistema está diseñado para enviar notificaciones de texto y alertas audibles directamente a los teléfonos celulares, con el objetivo de que las personas reciban información ante desastres naturales, amenazas a la seguridad pública u otras emergencias graves.
Según explicó el 911, este es "un sistema de alerta temprana que permitirá informar de manera oportuna a la población hondureña ante situaciones de emergencia, mediante notificaciones en tiempo real y geolocalización".
Una de las características de la herramienta es que las notificaciones pueden llegar a las pantallas de los dispositivos móviles incluso cuando el teléfono se encuentre en vibración o modo silencioso.
Durante el ejercicio se emitió un mensaje a dispositivos móviles ubicados dentro de áreas previamente definidas. La prueba busca verificar la operación, cobertura y correcta recepción de las alertas.
Los resultados permitirán evaluar el desempeño de la plataforma, fortalecer los protocolos establecidos y realizar los ajustes técnicos necesarios antes de continuar con las siguientes etapas del proce
En el proceso participan la Secretaría de Seguridad, Copeco, Conatel y representantes de las compañías telefónicas, como parte de la coordinación técnica necesaria para el funcionamiento de la herramienta.