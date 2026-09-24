Bombardeo de nubes en Honduras: costo al país, cómo se hará y dónde llovería

El proyecto de siembra de nubes entra en su fase operativa en Honduras: la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), prepara un primer vuelo y contempla realizar 20 operaciones con yoduro de plata durante los próximos tres meses. ¿Cuándo inicia? ¿Cómo será el proceso? ¿Dónde será el bombardeo?
El bombardeo de nubes para que llueva en Honduras se realizará en un avión King Air 90 y se hará una siembra de nubes en una extensión de 2.3 millones de hectáreas.
La técnica de siembra de nubes puede provocar lluvias de entre 20 y 40 minutos. El proyecto abarca el polígono del corredor seco y los ríos que abastecen las represas de Tegucigalpa, así como otro polígono pequeño en el norte del país, en El Aguán.
Se aplicarán 2,000 litros de yoduro de plata y habrá 20 vuelos en un período estimado de tres meses. Se pagará a una empresa mexicana un total de 600,000 dólares (L1.6 millones).
Se podrán realizar de uno a dos vuelos diarios, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Esta será la segunda vez que se aplicará la técnica de siembra de nubes en Honduras.
En cada vuelo se cargarán 100 litros de yoduro de plata, las cuales las partículas se dispersarán dentro una nube. Este proceso hará que haya formación de hielo y gotas.
Si las condiciones son favorables, parte del agua caerá como precipitación. La instalación del equipo adaptado al avión requiere aproximadamente tres horas. Una vez concluido el procedimiento, la aeronave quedará lista para despegar cuando se presenten las condiciones meteorológicas apropiadas.
El primer vuelo ha estado programado para este jueves 24 de septiembre sobre las áreas asignadas. A la espera que la Secretaría de Agricultura y Ganadería brinde nuevos detalles.
La siembra de nubes no consiste en fabricar precipitaciones desde cero, sino en intervenir nubes que ya contienen humedad y reúnen características para favorecer la formación de gotas de agua.
El mecanismo utiliza núcleos de condensación que favorecen el crecimiento de cristales de hielo dentro de las nubes. El yoduro de plata es el compuesto que se emplea en esta operación.
La sustancia presenta una estructura cristalina similar a la del hielo, lo que permite que la humedad se adhiera a sus partículas y forme cristales de mayor tamaño. Cuando estos adquieren suficiente peso, caen y atraviesan capas de aire más cálidas, donde se convierten en gotas de agua.
Los vuelos no se realizarán a una hora predeterminada, sino que dependerá del monitoreo de las condiciones atmosféricas efectuado por los especialistas contratados por la empresa y por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).