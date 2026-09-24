¿Transmite TVC?: Canal dónde ver partido Honduras vs Surinam por Nations League

Tegucigalpa, Honduras.- Se viene el debut de la selección hondureña en la Nations League de la Concacaf, será como local contra su similar de Surinam en la cancha del estadio José de la Paz Herrera. La Liga A de la Concacaf da inicio en la competencia de esta nueva edición de Liga de Naciones y Honduras afronta no solo llegar a fase final de esta competencia, también el reto de clasificarse directo a la Copa Oro 2027.

El partido se disputará el capital hondureña, será el primer partido en una competencia oficial para el técnico José Francisco Molina al frente de la Bicolor luego de estar en juegos amistosos. La H llega de no poder clasificarse al Mundial United 2026 cuando eran comandados por el colombiano Reinaldo Rueda, ahora al mando de Molina, ya tuvieron dos juegos, fue el empate 2-2 ante Perú y la derrota 2-0 ante Argentina.

Por su parte Surinam estuvo más cerca de llegar a la pasa Copa del Mundo, fue la repesca, pero no pudo ante Bolivia y cayó 2-1 aunque había comenzado con la ventaja. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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La selección de Honduras juega este viernes 25 de septiembre contra Surinam, el partido está programado para que de inicio a partir de las 7:00 de la noche hora catracha.