Calles cerradas y amplio despliegue policial por el Honduras-Surinam: ¿Por dónde pasar?

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras implementará un amplio dispositivo de seguridad este viernes 25 de septiembre con motivo del partido entre Honduras y Surinam, correspondiente a la primera jornada de la Nations League 2026-27. El encuentro está programado para las 7:00 p.m. en el Estadio Nacional "Chelato" Uclés, donde se espera la presencia de aficionados de ambas selecciones. Por esta razón y para garantizar la seguridad de los asistentes, las autoridades desplegarán 550 elementos policiales que estarán distribuidos en seis anillos de seguridad alrededor del recinto deportivo.

El operativo contempla controles en los accesos al estadio, vigilancia en las graderías y patrullajes tanto dentro como fuera de las instalaciones.

Asimismo, los agentes estarán a cargo de la regulación del tránsito vehicular y vigilancia en las calles y avenidas cercanas al Estadio Nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Prohibiciones

Como parte de las medidas establecidas para el encuentro, la Policía recordó a los aficionados que estará prohibido ingresar al estadio con armas de fuego, armas punzocortantes y objetos contundentes como palos o tubos.

También se restringirá el ingreso de fajas con hebillas grandes, fuegos pirotécnicos, cigarrillos, fósforos, encendedores, máscaras y punteros de luz infrarroja.



Cierres

Las calles adyacentes al Estadio Nacional serán cerradas a partir de las 3:30 de la tarde como parte del dispositivo de seguridad previo al partido. De igual forma, los portones del recinto deportivo estarán habilitados desde las 4:00 de la tarde para permitir el ingreso de los aficionados que asistirán al encuentro entre Honduras y Surinam. Ante esta medida, la Policía recomendó a los conductores y a la población en general planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.