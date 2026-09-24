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Calles cerradas y amplio despliegue policial por el Honduras-Surinam: ¿Por dónde pasar?

La Policía Nacional desplegará 550 agentes en seis anillos de seguridad para resguardar el Honduras vs Surinam este viernes 25 en el Estadio Nacional

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 08:44
Calles cerradas y amplio despliegue policial por el Honduras-Surinam: ¿Por dónde pasar?

El encuentro está programado para las 7:00 p.m. en el Estadio Nacional "Chelato" Uclés, donde se espera la presencia de aficionados de ambas selecciones.

 Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras implementará un amplio dispositivo de seguridad este viernes 25 de septiembre con motivo del partido entre Honduras y Surinam, correspondiente a la primera jornada de la Nations League 2026-27.

El encuentro está programado para las 7:00 p.m. en el Estadio Nacional "Chelato" Uclés, donde se espera la presencia de aficionados de ambas selecciones.

Por esta razón y para garantizar la seguridad de los asistentes, las autoridades desplegarán 550 elementos policiales que estarán distribuidos en seis anillos de seguridad alrededor del recinto deportivo.

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El operativo contempla controles en los accesos al estadio, vigilancia en las graderías y patrullajes tanto dentro como fuera de las instalaciones.

Asimismo, los agentes estarán a cargo de la regulación del tránsito vehicular y vigilancia en las calles y avenidas cercanas al Estadio Nacional.

Prohibiciones

Como parte de las medidas establecidas para el encuentro, la Policía recordó a los aficionados que estará prohibido ingresar al estadio con armas de fuego, armas punzocortantes y objetos contundentes como palos o tubos.

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También se restringirá el ingreso de fajas con hebillas grandes, fuegos pirotécnicos, cigarrillos, fósforos, encendedores, máscaras y punteros de luz infrarroja.

Cierres

Las calles adyacentes al Estadio Nacional serán cerradas a partir de las 3:30 de la tarde como parte del dispositivo de seguridad previo al partido.

De igual forma, los portones del recinto deportivo estarán habilitados desde las 4:00 de la tarde para permitir el ingreso de los aficionados que asistirán al encuentro entre Honduras y Surinam.

Ante esta medida, la Policía recomendó a los conductores y a la población en general planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.

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El dispositivo permanecerá activo durante todo el desarrollo del partido y continuará después del encuentro mediante patrullajes en los alrededores del estadio y en las principales vías de acceso, con el objetivo de garantizar la seguridad de los aficionados.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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